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Posted 7 марта, 07:10

Published 7 марта, 07:10

Modified 7 марта, 07:11

Updated 7 марта, 07:11

Риелтор Барсуков: Семейная ипотека помогает застройщикам увеличивать продажи

7 марта 2025, 07:10
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков считает, что распространение льготной семейной ипотеки на семьи с одним несовершеннолетним ребенком окажет поддержку российским строительным компаниям, испытывающим затруднения из-за снижения спроса на рынке недвижимости.

В российском кабмине обсуждается возможность предоставления льготных ипотечных условий семьям, воспитывающим одного ребенка до 18 лет. Минфин и Минстрой России должны оценить целесообразность данного решения. По данным РБК, вероятно, программа будет расширена не только на первичное жилье, но и на вторичный рынок, передает ridus.ru.

Как отметил Барсуков, ранее семьи с одним ребенком до 18 лет не имели доступа к льготным программам. Однако застройщики заинтересованы в увеличении объемов продаж, так как проектное финансирование строительных компаний напрямую связано с загрузкой эскроу-счетов. И чем больше квартир продано, тем ниже процентная ставка по проектному финансированию, что особенно важно в условиях растущих затрат и дорогостоящих кредитов, пояснил эксперт.

Барсуков также отметил, что рынок готового жилья может столкнуться с более значительным повышением цен, если расширение льготной ипотеки затронет и его.

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