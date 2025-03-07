Риелтор Барсуков: Семейная ипотека помогает застройщикам увеличивать продажи

Posted 7 марта, 07:10
Published 7 марта, 07:10
Modified 7 марта, 07:11
Updated 7 марта, 07:11
В российском кабмине обсуждается возможность предоставления льготных ипотечных условий семьям, воспитывающим одного ребенка до 18 лет. Минфин и Минстрой России должны оценить целесообразность данного решения. По данным РБК, вероятно, программа будет расширена не только на первичное жилье, но и на вторичный рынок, передает ridus.ru.
Как отметил Барсуков, ранее семьи с одним ребенком до 18 лет не имели доступа к льготным программам. Однако застройщики заинтересованы в увеличении объемов продаж, так как проектное финансирование строительных компаний напрямую связано с загрузкой эскроу-счетов. И чем больше квартир продано, тем ниже процентная ставка по проектному финансированию, что особенно важно в условиях растущих затрат и дорогостоящих кредитов, пояснил эксперт.
Барсуков также отметил, что рынок готового жилья может столкнуться с более значительным повышением цен, если расширение льготной ипотеки затронет и его.