Риелтор Барсуков: Семейная ипотека помогает застройщикам увеличивать продажи

Как отметил Барсуков, ранее семьи с одним ребенком до 18 лет не имели доступа к льготным программам. Однако застройщики заинтересованы в увеличении объемов продаж, так как проектное финансирование строительных компаний напрямую связано с загрузкой эскроу-счетов. И чем больше квартир продано, тем ниже процентная ставка по проектному финансированию, что особенно важно в условиях растущих затрат и дорогостоящих кредитов, пояснил эксперт.