Прокуратура нашла ряд нарушений в деле семьи из омской деревни Юрьево

Posted 7 марта, 07:49
Published 7 марта, 07:49
Modified 7 марта, 08:12
Updated 7 марта, 08:12
Прокуратура Кормиловского района Омской области провела проверку по факту ненадлежащего ухода за тремя малолетними детьми в деревне Юрьево. Напомним, в соцсетях распространялась жалоба, что 22-летняя мать оставляла своих детей — 7 месяцев, 1 год и 3 года — без присмотра в ненадлежащих санитарных условиях. Это нарушение привело к привлечению женщины к административной ответственности.
Выяснилось, что местные органы социальной защиты не принимали должных мер по контролю за семьей. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не проводили регулярные проверки, а медики больницы не сообщили о ненадлежащем уходе в соответствующие органы.
После выявления нарушений прокуратура обратилась к руководителям полиции, органам опеки и главврачу больницы с представлениями для устранения нарушений закона. Сейчас дети остаются дома, семье предоставлена необходимая помощь и вещи для быта. Прокуратура будет следить за ситуацией и продолжать работать с семьей.