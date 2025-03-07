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Posted 7 марта, 07:49

Published 7 марта, 07:49

Modified 7 марта, 08:12

Updated 7 марта, 08:12

22-летняя мать оставляла троих малолетних детей без присмотра

Прокуратура нашла ряд нарушений в деле семьи из омской деревни Юрьево

7 марта 2025, 07:49
Фото: 1MI. 22-летняя мать оставляла троих малолетних детей без присмотра
Проверка показала, что органы опеки и медицинские работники не реагировали на проблему должным образом.

Прокуратура Кормиловского района Омской области провела проверку по факту ненадлежащего ухода за тремя малолетними детьми в деревне Юрьево. Напомним, в соцсетях распространялась жалоба, что 22-летняя мать оставляла своих детей — 7 месяцев, 1 год и 3 года — без присмотра в ненадлежащих санитарных условиях. Это нарушение привело к привлечению женщины к административной ответственности.

Выяснилось, что местные органы социальной защиты не принимали должных мер по контролю за семьей. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не проводили регулярные проверки, а медики больницы не сообщили о ненадлежащем уходе в соответствующие органы.

После выявления нарушений прокуратура обратилась к руководителям полиции, органам опеки и главврачу больницы с представлениями для устранения нарушений закона. Сейчас дети остаются дома, семье предоставлена необходимая помощь и вещи для быта. Прокуратура будет следить за ситуацией и продолжать работать с семьей.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Прокуратура#Дети#Органы опеки#Кормиловский район#Социальная защита
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