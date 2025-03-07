Прокуратура нашла ряд нарушений в деле семьи из омской деревни Юрьево

Прокуратура Кормиловского района Омской области провела проверку по факту ненадлежащего ухода за тремя малолетними детьми в деревне Юрьево. Напомним, в соцсетях распространялась жалоба, что 22-летняя мать оставляла своих детей — 7 месяцев, 1 год и 3 года — без присмотра в ненадлежащих санитарных условиях. Это нарушение привело к привлечению женщины к административной ответственности.