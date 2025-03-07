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Posted 7 марта, 09:24

Published 7 марта, 09:24

Modified 7 марта, 09:32

Updated 7 марта, 09:32

В омском метропереходе женщина получила травму из-за скользкой плитки

«Прохожие вызвали скорую». Омичка подскользнулась в метропереходе и получила травму

7 марта 2025, 09:24
Фото: 1MI.

В омском метропереходе женщина получила травму из-за скользкой плитки

Очевидцы сообщили, что пострадавшая ударилась спиной. В минздраве Городу55 рассказали, что женщину осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.

В омском метропереходе сегодня, 7 марта, произошел несчастный случай с женщиной. Она подскользнулась на скользкой плитке и упала. Об инциденте сообщили в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

«В метропереходе на Красном пути произошел несчастный случай. Женщина поскользнулась и ударилась спиной. Прохожие вызвали скорую помощь. Вот такое неудачное 7 марта», — говорится в посте.

После происшествия в метропереходе появились объявления с предупреждением. Город55 узнал о состоянии пострадавшей в региональном минздраве.

«Омичку доставили в травмпункт, там после обследований, оказания помощи и выдачи рекомендации она была отпущена на амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.

О характере травм в минздраве не сообщили.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Травма#Скорая помощь#Метропереход
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