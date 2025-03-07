«Прохожие вызвали скорую». Омичка подскользнулась в метропереходе и получила травму

Posted 7 марта, 09:24
Published 7 марта, 09:24
Modified 7 марта, 09:32
Updated 7 марта, 09:32
В омском метропереходе сегодня, 7 марта, произошел несчастный случай с женщиной. Она подскользнулась на скользкой плитке и упала. Об инциденте сообщили в телеграм-канале «Омский новостной поезд».
«В метропереходе на Красном пути произошел несчастный случай. Женщина поскользнулась и ударилась спиной. Прохожие вызвали скорую помощь. Вот такое неудачное 7 марта», — говорится в посте.
После происшествия в метропереходе появились объявления с предупреждением. Город55 узнал о состоянии пострадавшей в региональном минздраве.
«Омичку доставили в травмпункт, там после обследований, оказания помощи и выдачи рекомендации она была отпущена на амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.
О характере травм в минздраве не сообщили.