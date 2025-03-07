Отмечаем праздник в пробках: вечером пятницы Омск сковали 9-балльные заторы

Серьезные пробки образовались в Нефтяниках. Вблизи подъезда к мосту им. 60-летия ВЛКСМ столкнулись машины, это усугубило уже привычные заторы на участке в это время. Автомобили тянутся от остановки «Магазин Садко» до СибАДИ. Километровые пробки настигли улицы Заозерная, Химиков, а также проспекты Королева и Менделеева.