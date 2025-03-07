Отмечаем праздник в пробках: вечером пятницы Омск сковали 9-балльные заторы

Posted 7 марта, 10:47
Published 7 марта, 10:47
Modified 7 марта, 10:49
Updated 7 марта, 10:49
В преддверии Международного женского дня омичи традиционно застряли в пробках. По данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, во многих частях города заторы достигают 9 баллов.
В «бордовый» окрашено большинство улиц центра города, среди них: Пушкина, Гагарина, Герцена и Орджоникидзе. Из-за аварий «встали» улицы Шебалдина, перекресток Масленникова-Богдана Хмельницкого и Фрунзенский мост.
«Господи, если ты есть, помоги»
«Что вы все тут стоите, почему вы все не на работе», — пишут застрявшие на центральных магистралях омичи.
Серьезные пробки образовались в Нефтяниках. Вблизи подъезда к мосту им. 60-летия ВЛКСМ столкнулись машины, это усугубило уже привычные заторы на участке в это время. Автомобили тянутся от остановки «Магазин Садко» до СибАДИ. Километровые пробки настигли улицы Заозерная, Химиков, а также проспекты Королева и Менделеева.
«Все, сюда больше ни ногой», — одно из сообщений омичей в 2ГИС.
Напомним, что недавно омским водителям запретили разворот на участке улицы Красный путь, такое решение в мэрии объяснили попыткой минимизировать аварийные ситуации.