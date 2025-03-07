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Posted 7 марта, 10:47

Published 7 марта, 10:47

Modified 7 марта, 10:49

Updated 7 марта, 10:49

В Омске образовались 8-балльные пробки

Отмечаем праздник в пробках: вечером пятницы Омск сковали 9-балльные заторы

7 марта 2025, 10:47
Фото: 1MI. В Омске образовались 8-балльные пробки
Многие улицы города в онлайн-картах окрасились в «бордовый» цвет, сложнее всего ситуация в центре города и в Нефтяниках.

В преддверии Международного женского дня омичи традиционно застряли в пробках. По данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, во многих частях города заторы достигают 9 баллов.

В «бордовый» окрашено большинство улиц центра города, среди них: Пушкина, Гагарина, Герцена и Орджоникидзе. Из-за аварий «встали» улицы Шебалдина, перекресток Масленникова-Богдана Хмельницкого и Фрунзенский мост.

«Господи, если ты есть, помоги»
«Что вы все тут стоите, почему вы все не на работе», — пишут застрявшие на центральных магистралях омичи.

Серьезные пробки образовались в Нефтяниках. Вблизи подъезда к мосту им. 60-летия ВЛКСМ столкнулись машины, это усугубило уже привычные заторы на участке в это время. Автомобили тянутся от остановки «Магазин Садко» до СибАДИ. Километровые пробки настигли улицы Заозерная, Химиков, а также проспекты Королева и Менделеева.

«Все, сюда больше ни ногой», — одно из сообщений омичей в 2ГИС.
Пробки в Омске
Пробки в Омске. Фото: Яндекс Карты

Напомним, что недавно омским водителям запретили разворот на участке улицы Красный путь, такое решение в мэрии объяснили попыткой минимизировать аварийные ситуации.

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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Затор на дороге#Заторы#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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