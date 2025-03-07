От поваров до сварщиков: какие профессии выбирают женщины Омской области

В 2024 году около 12 тысяч омичек смогли найти работу. Причем большинство из них — 62% — устроились в сельских районах Омской области. Кадровый центр региона «Работа России» активно поддерживает женщин в профессиональном обучении. В прошлом году около 800 тысяч прошли обучение и смогли найти работу. Кроме того 224 женщины в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет освоили новые профессии, а 92 мамы с детьми до 7 лет получили направления на обучение.