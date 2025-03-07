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Posted 7 марта, 09:13

Published 7 марта, 09:13

Modified 7 марта, 09:15

Updated 7 марта, 09:15

Какие необычные профессии выбирают женщины Омской области

От поваров до сварщиков: какие профессии выбирают женщины Омской области

7 марта 2025, 09:13
Фото: 1MI. Какие необычные профессии выбирают женщины Омской области

Омички стали чаще выбирать «мужские» профессии

Женщины Омской области не боятся пробовать себя в новых и сложных профессиях, расширяя возможности для карьерного роста и разрушая стереотипы о «мужских» и «женских» специальностях.

Согласно данным Омскстата, в экономике Омской области заняты 443 тысячи женщин, что составляет почти половину всего трудоспособного населения региона — 49%. Омички успешно осваивают как традиционные для них сферы деятельности, так и те, что раньше считались исключительно «мужскими».

Топ-3 популярных сфер для женщин в регионе:

  • Оптовая и розничная торговля — в этой сфере заняты 20,1% работающих женщин;
  • Образование — предпочитают 18,2%;
  • Здравоохранение и социальные услуги — 13% женщин работают здесь;
  • Оставшиеся 48,7% распределены по другим направлениям.

В 2024 году около 12 тысяч омичек смогли найти работу. Причем большинство из них — 62% — устроились в сельских районах Омской области. Кадровый центр региона «Работа России» активно поддерживает женщин в профессиональном обучении. В прошлом году около 800 тысяч прошли обучение и смогли найти работу. Кроме того 224 женщины в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет освоили новые профессии, а 92 мамы с детьми до 7 лет получили направления на обучение.

В 2024 году самыми популярными профессиями у омичек стали:

  • Повар;
  • Бухгалтер;
  • Продавец.

Все больше женщин осваивают и нетипичные для них профессии:

Напомним, депутат Госдумы от Омской области предложил увеличить размер детских пособий до уровня 1,5 прожиточных минимумов из-за низких зарплат.

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#Риана Дязанцева#Работа#Омск#Омская область#Профессии#Женщины
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