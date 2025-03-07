От поваров до сварщиков: какие профессии выбирают женщины Омской области

Posted 7 марта, 09:13
Published 7 марта, 09:13
Modified 7 марта, 09:15
Updated 7 марта, 09:15
Согласно данным Омскстата, в экономике Омской области заняты 443 тысячи женщин, что составляет почти половину всего трудоспособного населения региона — 49%. Омички успешно осваивают как традиционные для них сферы деятельности, так и те, что раньше считались исключительно «мужскими».
Топ-3 популярных сфер для женщин в регионе:
В 2024 году около 12 тысяч омичек смогли найти работу. Причем большинство из них — 62% — устроились в сельских районах Омской области. Кадровый центр региона «Работа России» активно поддерживает женщин в профессиональном обучении. В прошлом году около 800 тысяч прошли обучение и смогли найти работу. Кроме того 224 женщины в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет освоили новые профессии, а 92 мамы с детьми до 7 лет получили направления на обучение.
В 2024 году самыми популярными профессиями у омичек стали:
Все больше женщин осваивают и нетипичные для них профессии:
Напомним, депутат Госдумы от Омской области предложил увеличить размер детских пособий до уровня 1,5 прожиточных минимумов из-за низких зарплат.