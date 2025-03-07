Опасно: в водоемах Омской области нашли высокое содержание вредного вещества

Posted 7 марта, 13:35
Published 7 марта, 13:35
Modified 7 марта, 13:37
Updated 7 марта, 13:37
Специалисты Обь-Иртышского УГМС рассказали о новых выявленных случаях экстремально высокого содержания марганца в поверхностных водах Омской области. Так, 3 марта взятые в двух точках Оми — в 0,3 км выше и 5,9 км ниже Калачинска — пробы подтвердили превышение нормы содержания марганца (0,55-0,57 мг/дм3).
Также загрязнена Омь была в 6 км выше Омска и в 100 метрах выше деревни Ростовка. Содержание марганца в воде — 0,55 мг/дм3. Пробы были взяты 25 февраля.
Наименьшее содержание марганца, но все еще выше допустимой нормы, зафиксировали после исследований воды из озера Ик в черте Крутинки. Концентрация вещества составила 0,43 мг/дм3.
Отметим, что повышенный уровень марганца негативно влияет на нервную и эндокринную систему потребителей воды и способен привести к пищевым отравлениям.