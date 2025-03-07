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Posted 7 марта, 13:35

Published 7 марта, 13:35

Modified 7 марта, 13:37

Updated 7 марта, 13:37

В водоемах Омска и области обнаружили высокое содержание опасного вещества

Опасно: в водоемах Омской области нашли высокое содержание вредного вещества

7 марта 2025, 13:35
Фото: 1MI.

В водоемах Омска и области обнаружили высокое содержание опасного вещества

Нормы по содержанию были превышены в реке Омь и озере Ик.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС рассказали о новых выявленных случаях экстремально высокого содержания марганца в поверхностных водах Омской области. Так, 3 марта взятые в двух точках Оми — в 0,3 км выше и 5,9 км ниже Калачинска — пробы подтвердили превышение нормы содержания марганца (0,55-0,57 мг/дм3).

Также загрязнена Омь была в 6 км выше Омска и в 100 метрах выше деревни Ростовка. Содержание марганца в воде — 0,55 мг/дм3. Пробы были взяты 25 февраля.

Информация о загрязнении водоемов Омской области
Информация о загрязнении водоемов Омской области. Фото: Обь-Иртышское УГМС

Наименьшее содержание марганца, но все еще выше допустимой нормы, зафиксировали после исследований воды из озера Ик в черте Крутинки. Концентрация вещества составила 0,43 мг/дм3.

Отметим, что повышенный уровень марганца негативно влияет на нервную и эндокринную систему потребителей воды и способен привести к пищевым отравлениям.

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#Юлия Истомина#Общество#Экология#Омск#Новости#Загрязнение водоемов#Загрязнение#Крутинский район#Калачинский район#Марганец
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