Опасно: в водоемах Омской области нашли высокое содержание вредного вещества

Специалисты Обь-Иртышского УГМС рассказали о новых выявленных случаях экстремально высокого содержания марганца в поверхностных водах Омской области. Так, 3 марта взятые в двух точках Оми — в 0,3 км выше и 5,9 км ниже Калачинска — пробы подтвердили превышение нормы содержания марганца (0,55-0,57 мг/дм3).