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Posted 7 марта, 06:48

Published 7 марта, 06:48

Modified 7 марта, 06:50

Updated 7 марта, 06:50

Школа в микрорайоне Кузьминки откроется 1 сентября 2025 года

Омский депобр не будет записывать первоклассников в новый лицей в Кузьминках. Почему

7 марта 2025, 06:48
Фото: Изображение Midjourney. Школа в микрорайоне Кузьминки откроется 1 сентября 2025 года

Омичам объяснили, почему депобр не будет записывать в 1 класс лицея в Кузьминках

Здание, рассчитанное на 1122 школьника, откроется 1 сентября 2025 года. За школу отвечает региональный минобр.

Накануне в городском пресс-центре прошла прямая линия, посвященная приему детей в первый класс. На вопросы родителей отвечала первый замдиректора департамента образования городской администрации Лариса Жукова.

Не обошлось без вопросов о химико-технологическом лицее в микрорайоне Кузьминки, который рассчитан на 1122 места. Новая построенная школа должна распахнуть двери для учеников 1 сентября 2025 года. Выяснилось, что департамент образования не отвечает за запись детей в первый класс этого лицея.

«Школа в Кузьминках регионального подчинения, поэтому формированием микроучастка и классов будет заниматься министерство образования Омской области. Можно по этим вопросам обратиться по телефону 35-70-00, добавочный 2835 с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.45», — уточнила Жукова.

Всего же в 2025 году в первый класс, по прогнозам депобра, пойдет 11 736 человек (это 95% от рожденных в 2018 году детей). Принимать заявления традиционно начнут 1 апреля, этот процесс продлится до 30 июня.

Напомним, что у лицея в Кузьминках есть директор: на пост назначили бывшего директора департамента образования Ларису Ефимову. А недавно минобр озвучил адреса, которые закреплены за этим учебным учреждением.

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#Юлия Истомина#Образование#Омск#Школа#Новости#Первый класс#Кузьминки
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