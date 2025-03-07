Омский депобр не будет записывать первоклассников в новый лицей в Кузьминках. Почему

Не обошлось без вопросов о химико-технологическом лицее в микрорайоне Кузьминки, который рассчитан на 1122 места. Новая построенная школа должна распахнуть двери для учеников 1 сентября 2025 года. Выяснилось, что департамент образования не отвечает за запись детей в первый класс этого лицея.