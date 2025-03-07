Омский депобр не будет записывать первоклассников в новый лицей в Кузьминках. Почему

Posted 7 марта, 06:48
Published 7 марта, 06:48
Modified 7 марта, 06:50
Updated 7 марта, 06:50
Накануне в городском пресс-центре прошла прямая линия, посвященная приему детей в первый класс. На вопросы родителей отвечала первый замдиректора департамента образования городской администрации Лариса Жукова.
Не обошлось без вопросов о химико-технологическом лицее в микрорайоне Кузьминки, который рассчитан на 1122 места. Новая построенная школа должна распахнуть двери для учеников 1 сентября 2025 года. Выяснилось, что департамент образования не отвечает за запись детей в первый класс этого лицея.
«Школа в Кузьминках регионального подчинения, поэтому формированием микроучастка и классов будет заниматься министерство образования Омской области. Можно по этим вопросам обратиться по телефону 35-70-00, добавочный 2835 с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.45», — уточнила Жукова.
Всего же в 2025 году в первый класс, по прогнозам депобра, пойдет 11 736 человек (это 95% от рожденных в 2018 году детей). Принимать заявления традиционно начнут 1 апреля, этот процесс продлится до 30 июня.
Напомним, что у лицея в Кузьминках есть директор: на пост назначили бывшего директора департамента образования Ларису Ефимову. А недавно минобр озвучил адреса, которые закреплены за этим учебным учреждением.