Омская область оказалась в лидерах по задержкам сдачи жилья в эксплуатацию

Posted 7 марта, 06:29
Published 7 марта, 06:29
Modified 7 марта, 06:38
Updated 7 марта, 06:38
Согласно данным портала «Единый ресурс застройщиков», в Омской области сроки ввода новых объектов в эксплуатацию в среднем задерживаются на 22,2 месяца. Это одни из самых высоких показателей в стране. Больше всего задержек наблюдается в Ингушетии — 39,3 месяца и в Вологодской области — 20,1 месяца. Для сравнения, минимальные задержки фиксируются в Кировской и Новгородской областях, а также на Камчатке, где они составляют всего 0,1 месяца.
Тем не менее, на федеральном уровне ситуация немного улучшилась. За 2024 год в России задержки по срокам ввода жилья снизились на 17%. В январе 2025 года средний перенос срока составил 4 месяца, если учитывать и объекты, строительство которых приостановлено — 6,9 месяца. Это на 0,8 месяца меньше, чем годом ранее.
Что касается фактического ввода объектов, то за прошлый год средний перенос по стране составил 6,5 месяца, а в столице — 8,6 месяца. Ранее стало известно, что на жителя Омской области приходится 0,53 кв. м в строящихся квартирах.