Омская область оказалась в лидерах по задержкам сдачи жилья в эксплуатацию

Согласно данным портала «Единый ресурс застройщиков», в Омской области сроки ввода новых объектов в эксплуатацию в среднем задерживаются на 22,2 месяца. Это одни из самых высоких показателей в стране. Больше всего задержек наблюдается в Ингушетии — 39,3 месяца и в Вологодской области — 20,1 месяца. Для сравнения, минимальные задержки фиксируются в Кировской и Новгородской областях, а также на Камчатке, где они составляют всего 0,1 месяца.