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Posted 7 марта, 09:18

Published 7 марта, 09:18

Modified 7 марта, 09:35

Updated 7 марта, 09:35

Наталья Земцова

Омская актриса сыграла жену следователя в детективном сериале про поиск убийцы

7 марта 2025, 09:18
Фото: Скриншот. Сериал «Тайга». Наталья Земцова
Омичка Наталья Земцова стала героиней сериала «Тайга». Актриса сыграла жену следователя Демидова Аглаю.

Омичка Наталья Земцова сыграла одну из героинь детективного сериала «Тайга» (возрастное ограничение 18+), премьера которого состоялась 5 марта в онлайн-кинотеатре PREMIER. Подробности Городу55 рассказали на телеканале ТНТ.

«Сериал „Тайга“ — это не только история о поиске убийцы, но и психологический портрет разных женщин, которые по-разному преодолевают страх, испытания судьбы, несправедливость мира. Одну из таких героинь, жену следователя Демидова Аглаю, сыграла Наталья Земцова — талантливая и популярная российская актриса, родившаяся в Омске», — сообщили в компании.

Наталья Земцова является выпускницей Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Среди известных работ — роли в фильмах и сериалах «Эпидемия» (18+), «Восьмидесятые» (12+), «Многоэтажка» (18+), «Семейный переполох» (6+), «Инсомния» (18+), «Кухня» (18+).

«В „Тайге“ она раскрывается с новой стороны, передавая тонкую грань между внешней мягкостью Аглаи и ее внутренним стержнем. В каждой сцене чувствуется ее терпение, боль, скрытая за улыбкой, и мрачные тайны прошлого», — добавили в компании ТНТ.

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#Евгений Игишев#Культура#Кино#Омск#Сериал#Актриса#ТНТ#Наталья Земцова
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