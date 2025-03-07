Омская актриса сыграла жену следователя в детективном сериале про поиск убийцы

Posted 7 марта, 09:18
Published 7 марта, 09:18
Modified 7 марта, 09:35
Updated 7 марта, 09:35
Омичка Наталья Земцова сыграла одну из героинь детективного сериала «Тайга» (возрастное ограничение 18+), премьера которого состоялась 5 марта в онлайн-кинотеатре PREMIER. Подробности Городу55 рассказали на телеканале ТНТ.
«Сериал „Тайга“ — это не только история о поиске убийцы, но и психологический портрет разных женщин, которые по-разному преодолевают страх, испытания судьбы, несправедливость мира. Одну из таких героинь, жену следователя Демидова Аглаю, сыграла Наталья Земцова — талантливая и популярная российская актриса, родившаяся в Омске», — сообщили в компании.
Наталья Земцова является выпускницей Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Среди известных работ — роли в фильмах и сериалах «Эпидемия» (18+), «Восьмидесятые» (12+), «Многоэтажка» (18+), «Семейный переполох» (6+), «Инсомния» (18+), «Кухня» (18+).
«В „Тайге“ она раскрывается с новой стороны, передавая тонкую грань между внешней мягкостью Аглаи и ее внутренним стержнем. В каждой сцене чувствуется ее терпение, боль, скрытая за улыбкой, и мрачные тайны прошлого», — добавили в компании ТНТ.
Ранее Город55 рассказывал, что омская актриса Алена Савастова сыграла Катю в комедийном сериале «Патриот» (16+).