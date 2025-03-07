«Не верю ни в какие суеверия»: Ги Буше высказался о десятой победе «Авангарда» подряд

Posted 7 марта, 05:25
Published 7 марта, 05:25
Modified 7 марта, 05:27
Updated 7 марта, 05:27
Вчера на выезде «Авангард» обыграл нижегородское «Торпедо», игра завершилась со счетом 3:2. В составе «ястребов» отличились Рид Буше, Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов, а у соперников — Кирилл Воронин и Бобби Линч. Результат матча прокомментировал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
«Получился боевой матч. Мы решили, что отменим раскатку и утреннюю тренировку, потому приехали к игре. К третьему периоду мы полностью вошли в свой ритм, поэтому здорово, что такой рискованный шаг оправдался», — сказал Канадский специалист на послематчевой пресс-конференции.
Он также добавил, что не верит в хоккейные суеверия, в частности в то, что если у клуба длительная победная серия, то лучше проиграть, чтобы это не сказалось на состоянии команды в плей‑офф.
«Побеждать — это всегда хорошо. Я не слежу за какими‑то сериями. Мы все фокусируемся на том, что происходит здесь и сейчас. Я никогда не заглядываю вперед. Я не верю ни в какие суеверия, каждый раз мы нацелены на то, чтобы выходить из всех битв победителями», — добавил Буше.
Напомним, что во время вчерашнего матча в социальных сетях «Авангарда» объявили о продлении контракта с нападающим Константином Окуловым. Форвард останется в Омске еще на три года.