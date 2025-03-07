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Posted 7 марта, 05:33

Published 7 марта, 05:33

Modified 7 марта, 05:35

Updated 7 марта, 05:35

Похороны обоих бойцов пройдут 7 марта

«Навсегда останется в памяти»: в Омской области похоронят двух участников СВО

7 марта 2025, 05:33
Фото: Изображение Midjourney. Похороны обоих бойцов пройдут 7 марта

В двух районах Омской области похоронят погибших участников спецоперации

Похороны бойцов пройдут в Знаменском и Колосовском районах 7 марта.

В Омской области в пятницу, 7 марта, состоятся похороны участников специальной военной операции. В деревне Кабурлы Колосовского района простятся с Александром Коленченко. Церемония, как уточнили в районной администрации, начнется на улице Центральной, 20 в 15 часов.

Еще одни похороны запланированы на сегодня в деревне Киселево Знаменского района. Андрей Бушуев погиб при выполнении боевых задач на территории Курской области. В районной администрации сообщили, что митинг пройдет в 12.40 у дома культуры на улице Ленина, 9.

«Андрей Владимирович навсегда останется в памяти земляков как истинный патриот нашей Родины», — отметили представители администрации Знаменского района.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибших Александра Коленченко и Андрея Бушуева.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Колосовский район#Новости#Похороны#Прощание#Знаменский район#Сво#Участник СВО
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