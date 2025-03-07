«Навсегда останется в памяти»: в Омской области похоронят двух участников СВО

Posted 7 марта, 05:33
Published 7 марта, 05:33
Modified 7 марта, 05:35
Updated 7 марта, 05:35
В Омской области в пятницу, 7 марта, состоятся похороны участников специальной военной операции. В деревне Кабурлы Колосовского района простятся с Александром Коленченко. Церемония, как уточнили в районной администрации, начнется на улице Центральной, 20 в 15 часов.
Еще одни похороны запланированы на сегодня в деревне Киселево Знаменского района. Андрей Бушуев погиб при выполнении боевых задач на территории Курской области. В районной администрации сообщили, что митинг пройдет в 12.40 у дома культуры на улице Ленина, 9.
«Андрей Владимирович навсегда останется в памяти земляков как истинный патриот нашей Родины», — отметили представители администрации Знаменского района.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибших Александра Коленченко и Андрея Бушуева.