«Навсегда останется в памяти»: в Омской области похоронят двух участников СВО

Еще одни похороны запланированы на сегодня в деревне Киселево Знаменского района. Андрей Бушуев погиб при выполнении боевых задач на территории Курской области. В районной администрации сообщили, что митинг пройдет в 12.40 у дома культуры на улице Ленина, 9.