Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим игроком дня в КХЛ

Вчера на нижегородском льду «Авангард» победил местное «Торпедо» со счетом 3:2, в составе омичей отличились Рид Буше, Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов. Помимо гола, на счету канадского нападающего оказались две результативные передачи, в сумме за матч он набрал три очка и стал лучшим игроком дня по версии болельщиков КХЛ.