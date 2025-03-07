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Posted 7 марта, 12:16

Published 7 марта, 12:16

Modified 7 марта, 12:16

Updated 7 марта, 12:16

Рид Буше

Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим игроком дня в КХЛ

7 марта 2025, 12:16
Фото: ХК «Авангард». Рид Буше
В матче с «Торпедо» Буше набрал три очка, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи.

Вчера на нижегородском льду «Авангард» победил местное «Торпедо» со счетом 3:2, в составе омичей отличились Рид Буше, Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов. Помимо гола, на счету канадского нападающего оказались две результативные передачи, в сумме за матч он набрал три очка и стал лучшим игроком дня по версии болельщиков КХЛ.

«Нападающий „Авангарда“ Рид Буше продлил результативную серию до 6 матчей, во второй раз в сезоне набрал три очка за матч, получил 34% голосов болельщиков и был признан лучшим игроком дня!» — написали в пресс-службе лиги.

Напомним, что недавно три игрока «Авангарда» вошли в список 10 лучших хоккеистов КХЛ, речь идет о Константине Окулове, Дамире Шарипзянове и Наиле Якупове.

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