Молодые таланты Омска зазвучат по-новому благодаря поддержке ОНПЗ

В Омске заработал новый школьный духовой оркестр, который стал возможен благодаря поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода. Премьерный концерт оркестра, в составе которого ученики детской школы искусств №1 имени Ю. И. Янкелевича, прошел в музее имени М. А. Врубеля. На сцене ребята исполнили произведения на 23 новых духовых инструментах, подаренных нефтепереработчиками. Эти инструменты помогут юным музыкантам осваивать различные направления, принимать участие в конкурсах и выступлениях как в составе ансамбля, так и сольно.