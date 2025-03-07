Молодые таланты Омска зазвучат по-новому благодаря поддержке ОНПЗ

Posted 7 марта, 09:10
Published 7 марта, 09:10
Modified 7 марта, 09:10
Updated 7 марта, 09:10
В Омске заработал новый школьный духовой оркестр, который стал возможен благодаря поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода. Премьерный концерт оркестра, в составе которого ученики детской школы искусств №1 имени Ю. И. Янкелевича, прошел в музее имени М. А. Врубеля. На сцене ребята исполнили произведения на 23 новых духовых инструментах, подаренных нефтепереработчиками. Эти инструменты помогут юным музыкантам осваивать различные направления, принимать участие в конкурсах и выступлениях как в составе ансамбля, так и сольно.
Проект реализован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», которая регулярно поддерживает культурные инициативы. Еще в 2019 году ОНПЗ передал школе новые фортепиано, а теперь добавил в арсенал духовые инструменты, что значительно расширяет возможности для обучения и творчества.
Директор ДШИ № 1 имени Ю. И. Янкелевича Татьяна Гадельшина подчеркнула важность этой поддержки.
«С предприятием мы сотрудничаем уже несколько лет. Наши ученики и педагоги с удовольствием участвуют в ежегодном проекте „Музыкальная мастерская Юрия Розума“ по программе социальных инвестиций „Родные города“ компании „Газпром нефть“. Дети имеют возможность учиться у лучших российских педагогов, а теперь еще и играть на новых инструментах, получая качественное дополнительное образование», — отметила Татьяна Гадельшина.
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский добавил, что компания и дальше будет поддерживать таланты и создавать условия для развития молодежи.
«Важно, чтобы школы имели современную инструментальную базу. Это заложит хороший фундамент для всестороннего развития детей и вдохновит их заниматься музыкой, а в дальнейшем, возможно, связать с этим направлением свою жизнь», — подчеркнул Олег Белявский.
Отметим, в планах детского оркестра на этот год несколько выступлений, включая концерты, посвященные Дню Победы и Дню города.