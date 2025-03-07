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Posted 7 марта, 07:12

Published 7 марта, 07:12

Modified 7 марта, 07:12

Updated 7 марта, 07:12

Лолита рассказала о самом памятном подарке на 8 марта

7 марта 2025, 07:12
Певица Лолита Милявская рассказала о своих самых необычных и запоминающихся подарках, которые ей довелось получать на 8 марта.

Как пишет ridus.ru, самым памятным подарком на 8 марта для Лолиты Милявской стали «пупсики». По ее словам, 8 марта оставило след в памяти только со школьных лет, когда мальчишки выпроваживали девочек из класса и в перерывах расставляли куклы.

Певица призналась, что ей сложно выделить какой-то один наиболее яркий подарок, поскольку в жизни ей дарили и автомобили. Она говорит, что ее подарки во взрослой жизни на этот праздник не отличались оригинальностью — начиналось все с парфюмерии, туши для ресниц, а затем, в зависимости от финансовых возможностей мужчин, подарки становились более значительными.

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