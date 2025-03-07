Лолита рассказала о самом памятном подарке на 8 марта

Певица призналась, что ей сложно выделить какой-то один наиболее яркий подарок, поскольку в жизни ей дарили и автомобили. Она говорит, что ее подарки во взрослой жизни на этот праздник не отличались оригинальностью — начиналось все с парфюмерии, туши для ресниц, а затем, в зависимости от финансовых возможностей мужчин, подарки становились более значительными.