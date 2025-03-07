Корпорация МСП: За 2024 год МСБ получил более 1 трлн рублей за счет господдержки

Posted 7 марта, 06:52
Published 7 марта, 06:52
Modified 7 марта, 06:52
Updated 7 марта, 06:52
Объем господдержки на 8% больше показателей предыдущего года. Рекорд также достигнут и по количеству компаний, получивших поддержку. Услугами НГС в виде гарантий и поручительств воспользовались почти 74 000 предпринимателей, что на 71% превышает показатели 2023 года. Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП, пишут iz.ru.
По итогам 2024 года количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло 6,59 миллиона предприятий, показав значительный рост благодаря государственной поддержке. Основным инструментом финансирования для бизнеса стала НГС, позволившая привлечь рекордные 1,18 триллиона рублей. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, система гарантий и поручительств успешно решает главную проблему предпринимателей — обеспечение залога при кредитовании.
По словам руководителя Корпорации МСП, объем поддержки научно-технических организаций вырос в два раза, достигнув 81,5 млрд рублей за прошедший 2024 год. В сфере информационных технологий зафиксирован рост на 12%. Эти тенденции имеют особую важность, так как подобные компании играют ключевую роль в создании научно-производственного потенциала государства. Это становится определяющим фактором для успешной реализации программ импортозамещения и достижения технологической независимости страны.
Среди отраслей экономики наибольший объем финансовой поддержки за счет НГС получили обрабатывающая промышленность (252,9 миллиарда рублей) и строительство (236,7 миллиарда рублей). В числе других крупных получателей средств оказались научно-технический сектор (81,5 миллиарда рублей), транспортировка и хранение (67,4 миллиарда рублей) и сельское хозяйство (50,3 миллиарда рублей). В сфере услуг лидировали предприятия общепита и гостиничного сервиса (29,7 миллиарда рублей) и IT-организации (24,7 миллиарда рублей).
Среди регионов лидирующие позиции по привлеченному финансированию в 2024 году заняли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Также высокие показатели у Свердловской области (88,6 миллиарда рублей), Ростовской области (37,1 миллиарда рублей), Краснодарского края (35,7 миллиарда рублей), Татарстана (28,8 миллиарда рублей) и Новосибирской области (28,1 миллиарда рублей).
Рост объема финансовой поддержки за счет государства отмечается также в новых российских регионах. В Донецкой Народной Республике она составила 1,3 миллиарда рублей, в Луганской Народной Республике — 0,9 миллиарда рублей, в Запорожье — 0,6 миллиарда рублей, в Херсонской области — 0,2 миллиарда рублей.
В региональном разрезе наиболее значительный рост финансирования по сравнению с предыдущим годом показали Брянская область — 267%, Архангельская область, увеличившая поддержку на 158%, а также республики Адыгея и Калмыкия, продемонстрировавшие прирост в 199% и 185% соответственно.