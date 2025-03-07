Корпорация МСП: За 2024 год МСБ получил более 1 трлн рублей за счет господдержки

Объем господдержки на 8% больше показателей предыдущего года. Рекорд также достигнут и по количеству компаний, получивших поддержку. Услугами НГС в виде гарантий и поручительств воспользовались почти 74 000 предпринимателей, что на 71% превышает показатели 2023 года. Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП, пишут iz.ru.