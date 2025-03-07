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Posted 7 марта, 09:59

Published 7 марта, 09:59

Modified 7 марта, 09:59

Updated 7 марта, 09:59

КМСП: новый алгоритм работы с ФАС позволил погасить 228 млн руб. долгов перед МСП

КМСП: новый алгоритм работы с ФАС позволил погасить 228 млн руб. долгов перед МСП

7 марта 2025, 09:59
Фото: 1MI.
В январе и феврале 2025 года общий объем задолженности заказчиков перед компаниями малого и среднего предпринимательства по причине несоблюдения сроков оплаты по госконтрактам в рамках законов № 223-ФЗ и 44-ФЗ вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в Корпорации МСП.

Для сокращения сроков погашения задолженностей Корпорация МСП и Федеральная антимонопольная служба России с общественными объединениями предпринимателей («Опора России», РСПП, «Деловая Россия») инициировали запуск «бесшовного» процесса реагирования. Суть его состоит в том, что после получения обращения бизнесмена через «Сервис 360°» на цифровой платформе МСП.РФ корпорация начинает деятельность по досудебному урегулированию. При необходимости она направляет документацию в ФАС для того, чтобы заказчика привлекли к административной ответственности, пишут РИА Новости.

В рамках сотрудничества Корпорации МСП и ФАС России с декабря 2024 года по 16 договорам заказчики полностью или частично погасили задолженности на общую сумму 228 миллионов рублей, при этом в отношении семи заказчиков открыли дела об административном правонарушении.

Согласно комментарию генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, по состоянию на конец прошлого месяца КМСП получила 437 обращений от компаний малого и среднего предпринимательства по причине срыва сроков оплаты заказчиками предоставленных товаров и оказанных услуг. В общей сложности сумма долгов перед МСП-поставщиками составляла почти 5,1 миллиарда рублей. Благодаря партнерству с профильными органами власти и организациями корпорация смогла обеспечить выплату более 4,2 миллиарда рублей таких долгов. Взаимодействие с ФАС России позволит повысить эффективность данной деятельности и уменьшить сроки погашения долгов перед предпринимателями. Если раньше предпринимателям приходилось самим обращаться в суд за взысканием долгов, то теперь КМСП взяла на себя взаимодействие с недобросовестными заказчиками и ФАС РФ.

По словам гендиректора Корпорации МСП, в среднем срок задолженности по обращениям в текущем году составил 112 дней.

Александр Исаевич напомнил, что для предприятий МСП крайне важно вовремя получать оплату по исполненным договорам, чтобы не происходило серьезных кассовых разрывов и продолжались дальнейшая работа и развитие. Он подчеркнул, что обычно корпорации в досудебном порядке удается урегулировать такие вопросы. Но в некоторых ситуациях все же приходится обращаться в суд, чтобы привлечь заказчиков к ответственности.

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