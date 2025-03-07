КМСП: новый алгоритм работы с ФАС позволил погасить 228 млн руб. долгов перед МСП

Согласно комментарию генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, по состоянию на конец прошлого месяца КМСП получила 437 обращений от компаний малого и среднего предпринимательства по причине срыва сроков оплаты заказчиками предоставленных товаров и оказанных услуг. В общей сложности сумма долгов перед МСП-поставщиками составляла почти 5,1 миллиарда рублей. Благодаря партнерству с профильными органами власти и организациями корпорация смогла обеспечить выплату более 4,2 миллиарда рублей таких долгов. Взаимодействие с ФАС России позволит повысить эффективность данной деятельности и уменьшить сроки погашения долгов перед предпринимателями. Если раньше предпринимателям приходилось самим обращаться в суд за взысканием долгов, то теперь КМСП взяла на себя взаимодействие с недобросовестными заказчиками и ФАС РФ.