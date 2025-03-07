Какая погода будет весной в Омской области: прогноз по месяцам от синоптиков

Posted 7 марта, 07:16
Published 7 марта, 07:16
Modified 7 марта, 07:18
Updated 7 марта, 07:18
Весна в Омской области отличается солнечной, теплой погодой и длится всего полтора-два месяца — с конца марта и до середины мая. Обычно с третьей декады марта, в дневное время суток, начинает устанавливаться положительная температура воздуха, снежный покров уплотняется и подтаивает, появляются проталины.
Пик таяния снега в Омской области зачастую приходится на конец марта — начало апреля. В этот период еще плохо оттаявшая почва не успевает впитать талые воды и они устремляются в низины, овраги, озера и реки. В городской черте ливневая канализация зачастую не справляется с отведением воды с улиц и дворов — начинается паводок.
Весенние месяцы в Омской области отличаются крайне неустойчивой погодой, частыми возвратами холодов из-за прорыва холодного воздуха с севера, значительными колебаниями суточных температур, сильными ветрами и скудными осадками.
Среднемесячная температура в марте — -6 градусов, в апреле — +5,5 градусов, в мае — +12 градусов.
Большинство метеорологов уверены, что март в этом году окажется теплее нормы на большей части территории России. Например, по данным ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, после теплого января и умеренно холодного февраля мартовские температуры могут превысить климатическую норму.
«В заключительном месяце зимы не видно ни одной волны серьезного арктического вторжения. Традиционные возвраты умеренных холодов, но в рамках нормы, вероятны в марте, однако и первый месяц весны ожидается на несколько градусов теплее нормы. Аномально теплая зима плавно перейдет в теплую весну с рекордно ранним и слабым половодьем, которая передаст эстафету относительно умеренному лету. В грядущем весенне-летнем сезоне ожидается определенный дефицит небесной влаги, что спровоцирует преждевременный старт пожароопасному сезону», — рассказал в своем тг-канале Евгений Тишковец.
Специалисты центра «Фобос» тоже заявили, что весна в этом году начнется с неустойчивых метеоусловий.
«Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется на 4 градуса выше нормы, да и апрель на 3 градуса ожидается теплее многолетних значений метеостатистики, что указывает на высокую вероятность преждевременного наступления весны и схода снежного покрова уже к началу апреля», — говорят синоптики.
Апрель тоже обещает удивить.
«Этот месяц может оказаться на 3 градуса более теплым, чем обычно. Это означает, что снежный покров, который и так был небольшим этой зимой, вероятно, полностью исчезнет уже к началу апреля», — сообщает «Hi News.ru».
В марте синоптики обещают среднюю температуру около -6 градусов, что ниже относительно исторической отметки за последние 10 лет на 0 градусов. До 10 марта столбик термометра будет в пределах -8… -14 градусов.
Плюсовая температура, по данным синоптиков, придет в Омскую область в середине марта. Так, по прогнозу сервиса Gismeteo, четверг, 13 марта, ночью прогнозируются -4 градуса, а уже днем потеплеет до +2 градусов. Также в этот день ожидаются порывы ветра до 10 м/с и снегопад. С 14 по 16 марта будет в пределах +2… +4 градусов, также возможны осадки в виде снега с дождем.
В этом месяце, по прогнозу синоптиков, ожидается семь дней с длительными осадками.
Апрель — первый месяц климатической весны в Омской области, среднемесячная температура апреля +5,5 градусов. Однако, по предварительному прогнозу синоптиков, апрель ожидается холодным.
Средняя температура апреля 2025 ожидается в районе +4 градусов. К концу месяца температура может подняться до +10… +14 градусов. В среднем, в этом месяце прогнозируется до 8 дней с выпадением осадков.
Погода в последний месяц весны ожидается достаточно стабильной. С 1 по 10 мая 2025-го ожидаются температурные показатели в среднем около +13… +17 градусов. Однако к концу месяца произойдет повышение температуры, и столбики покажут отметку в +20 градусов.
Общее количество дней с осадками будет в пределах девяти, относительная влажность будет 55%.
Гидрометцентр России дал прогноз на первый месяц весны в Омской области. По данным специалистов, в марте на регион обрушится аномальное количество снега, количество осадков будет выше многолетней нормы.
Температура воздуха, по прогнозу синоптиков, тоже будет выше нормы. Судя по карте, Омская область полностью попадает в зону, где воздух будет прогреваться сильнее обычного.
Теплая погода в марте приводит к быстрому таянию снега, что ускоряет рост первых растений и всходов. Однако резкие возвращения холода, например, во второй половине апреля, могут погубить ранние всходы и набухшие почки деревьев. А значит, урожай под угрозой.
Кроме того, обычно снег тает постепенно, насыщая землю влагой. Если снега слишком мало, тает он быстро, и так же быстро сходит лед на реках, почва не успевает накопить достаточно влаги.
«Глобальное развитие сельского хозяйства и промышленности, вырубка лесов, застройка территорий, перепотребление и неправильное обращение с отходами ускорили рост температур по всей планете. Сейчас человечеству нужно принимать меры, чтобы затормозить глобальное потепление», — пишет Lenta.ru.
Напомним, плюсовая температура, по данным синоптиков, придет в Омскую область в середине марта. Так, по прогнозу сервиса Gismeteo, четверг, 13 марта, ночью прогнозируются -4 градуса, а уже днем потеплеет до +2 градусов. Также в этот день ожидаются порывы ветра до 10 м/с и снегопад. С 14 по 16 марта будет в пределах +2… +4 градусов, также возможны осадки в виде снега с дождем.