Ги Буше рассказал, будет ли менять состав после возвращения травмированных игроков

Posted 7 марта, 05:42
Published 7 марта, 05:42
Modified 7 марта, 05:58
Updated 7 марта, 05:58
На пресс-конференции после матча «Авангард» — «Торпедо» в Нижнем Новгороде (омичи победили со счетом 3:2) главный тренер «ястребов» Ги Буше рассказал о работе с травмированными игроками. По словам канадского специалиста, ему важны все хоккеисты, но выходить на лед будут те, кто имеет лучшую форму и может приносить пользу.
«Нам нужны абсолютно все. Для нас не ощущается факт множества травмированных. Когда все будут, мы будем использовать тех, у кого будет лучшая форма и кто может принести пользу команде здесь и сейчас. У нас еще не было ни одной игры, перед которой не было бы травмированных», — сказал Буше.
В ближайших мачтах в играющем составе «Авангарда» может появиться нападающий Владимир Ткачев. Около недели назад он приступил к тренировкам вместе с командой и вышел на финальную стадию восстановления после серьезной травмы.