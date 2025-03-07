Ги Буше рассказал, будет ли менять состав после возвращения травмированных игроков

На пресс-конференции после матча «Авангард» — «Торпедо» в Нижнем Новгороде (омичи победили со счетом 3:2) главный тренер «ястребов» Ги Буше рассказал о работе с травмированными игроками. По словам канадского специалиста, ему важны все хоккеисты, но выходить на лед будут те, кто имеет лучшую форму и может приносить пользу.