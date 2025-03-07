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Posted 7 марта, 05:42

Published 7 марта, 05:42

Modified 7 марта, 05:58

Updated 7 марта, 05:58

Ги Буше

Ги Буше рассказал, будет ли менять состав после возвращения травмированных игроков

7 марта 2025, 05:42
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
На послематчевой пресс-конференции Буше рассказал, что для команды важен каждый игрок, выходить на лед будут те, кто имеет лучшую форму и может приносить пользу.

На пресс-конференции после матча «Авангард» — «Торпедо» в Нижнем Новгороде (омичи победили со счетом 3:2) главный тренер «ястребов» Ги Буше рассказал о работе с травмированными игроками. По словам канадского специалиста, ему важны все хоккеисты, но выходить на лед будут те, кто имеет лучшую форму и может приносить пользу.

«Нам нужны абсолютно все. Для нас не ощущается факт множества травмированных. Когда все будут, мы будем использовать тех, у кого будет лучшая форма и кто может принести пользу команде здесь и сейчас. У нас еще не было ни одной игры, перед которой не было бы травмированных», — сказал Буше.

В ближайших мачтах в играющем составе «Авангарда» может появиться нападающий Владимир Ткачев. Около недели назад он приступил к тренировкам вместе с командой и вышел на финальную стадию восстановления после серьезной травмы.

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