«Газпромнефть-СМ» будет поставлять больше моторных масел в Красноярский край

Posted 7 марта, 06:21
Published 7 марта, 06:21
Modified 7 марта, 06:21
Updated 7 марта, 06:21
«Газпром нефть» обеспечит предприятия Красноярского края современными маслами собственного производства. Компания и региональное правительство расширили сотрудничество по поставкам в край автомобильных и индустриальных масел. Этому предшествовало подписание соглашения председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и председателем правительства Красноярского края Сергеем Верещагиным. Оператор бизнеса масел компании — это «Газпромнефть — смазочные материалы».
Поставлять в Красноярский край будут смазочные материалы, которые будут применять в горнодобывающей промышленности и энергетике, металлургии и машиностроении, сельском хозяйстве и транспорте. Разработка продукции происходила в собственном научно-исследовательском центре с учетом технических особенностей эксплуатации современного оборудования.
Промышленным и транспортным предприятиям также собираются презентовать уникальное отраслевое решение — это сервис предиктивной диагностики оборудования G-Lab. Система, которую разработали в компании «Газпром нефть», помогает выполнять анализ состава использующегося в оборудовании масла, прогнозирует состояние техники и необходимость проведения сервисного обслуживания.
«Красноярский край — в числе наиболее индустриально развитых регионов России с уникальными запасами природных ресурсов. Экономика края представлена практически всеми секторами промышленности, начиная от добывающих предприятий и заканчивая машиностроением, большинство из которых многие годы применяют нашу продукцию», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Он сообщил, что компания и дальше готова увеличивать поставки и заниматься разработкой индивидуальных решений для предприятий Красноярского края.
По словам председателя правительства Красноярского края Сергея Верещагина, перед регионом в настоящий момент стоят важные задачи по достижению технологического лидерства, инфраструктурному развитию, обеспечению устойчивой динамичной экономики, а также созданию комфортной безопасной среды и других национальных целей. Достичь результатов в этих областях позволит эффективная работа всего промышленного комплекса и внедрение российских разработок и технологий.