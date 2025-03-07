«Газпромнефть-СМ» будет поставлять больше моторных масел в Красноярский край

По словам председателя правительства Красноярского края Сергея Верещагина, перед регионом в настоящий момент стоят важные задачи по достижению технологического лидерства, инфраструктурному развитию, обеспечению устойчивой динамичной экономики, а также созданию комфортной безопасной среды и других национальных целей. Достичь результатов в этих областях позволит эффективная работа всего промышленного комплекса и внедрение российских разработок и технологий.