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Posted 7 марта, 06:21

Published 7 марта, 06:21

Modified 7 марта, 06:21

Updated 7 марта, 06:21

«Газпромнефть-СМ» будет поставлять больше моторных масел в Красноярский край

«Газпромнефть-СМ» будет поставлять больше моторных масел в Красноярский край

7 марта 2025, 06:21
Фото: Стоян Васев.
Поставляемый ассортимент будет включать смазочные материалы собственного производства «Газпромнефть-СМ».

«Газпром нефть» обеспечит предприятия Красноярского края современными маслами собственного производства. Компания и региональное правительство расширили сотрудничество по поставкам в край автомобильных и индустриальных масел. Этому предшествовало подписание соглашения председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и председателем правительства Красноярского края Сергеем Верещагиным. Оператор бизнеса масел компании — это «Газпромнефть — смазочные материалы».

Поставлять в Красноярский край будут смазочные материалы, которые будут применять в горнодобывающей промышленности и энергетике, металлургии и машиностроении, сельском хозяйстве и транспорте. Разработка продукции происходила в собственном научно-исследовательском центре с учетом технических особенностей эксплуатации современного оборудования.

Промышленным и транспортным предприятиям также собираются презентовать уникальное отраслевое решение — это сервис предиктивной диагностики оборудования G-Lab. Система, которую разработали в компании «Газпром нефть», помогает выполнять анализ состава использующегося в оборудовании масла, прогнозирует состояние техники и необходимость проведения сервисного обслуживания.

«Красноярский край — в числе наиболее индустриально развитых регионов России с уникальными запасами природных ресурсов. Экономика края представлена практически всеми секторами промышленности, начиная от добывающих предприятий и заканчивая машиностроением, большинство из которых многие годы применяют нашу продукцию», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Он сообщил, что компания и дальше готова увеличивать поставки и заниматься разработкой индивидуальных решений для предприятий Красноярского края.

По словам председателя правительства Красноярского края Сергея Верещагина, перед регионом в настоящий момент стоят важные задачи по достижению технологического лидерства, инфраструктурному развитию, обеспечению устойчивой динамичной экономики, а также созданию комфортной безопасной среды и других национальных целей. Достичь результатов в этих областях позволит эффективная работа всего промышленного комплекса и внедрение российских разработок и технологий.

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#Омск#Новости#Красноярский край#Поставка#Соглашение#Газпромнефть-СМ#Моторные масла
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