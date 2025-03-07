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Posted 7 марта, 09:53

Published 7 марта, 09:53

Modified 7 марта, 09:55

Updated 7 марта, 09:55

В Омкстате рассказали о росте зарплаты на 18%

Эксперты подсчитали среднюю зарплату в Омской области. За год она выросла на 18%

7 марта 2025, 09:53
Фото: 1MI.

В Омкстате рассказали о росте зарплаты на 18%

В прошлом году средняя зарплата в Омской области составила 64 428 рублей.

По итогам 2024 года средняя номинальная зарплата жителей Омской области составила 64 428 рублей. Это на 17,8% больше, чем в 2023 году. Такие данные опубликовал Омкстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

«Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе–декабре 2024 года соответствовала 108,4% к уровню января-декабря 2023 года», — говорится в докладе.

Основное отличие между эти значениями в том, что номинальная зарплата — это абстрактная цифра, а реальная — это стоимость тех благ, которые человек может позволить себе на зарплату.

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#Евгений Игишев#Экономика#Омская область#Средняя зарплата#Омкстат
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