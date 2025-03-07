Эксперты о борьбе с курением: важно соблюдать законы, а не вводить новые запреты

Posted 7 марта, 08:35
Published 7 марта, 08:35
Modified 7 марта, 08:37
Updated 7 марта, 08:37
Об этом на форуме «Женщины за здоровое общество» проинформировал глава Минздрава России Михаил Мурашко.
По оценкам экспертов, чтобы прийти к этому целевому показателю, необходимо обеспечить фактическую реализацию уже имеющихся в национальном законодательстве регулирующих норм.
«Достижение целевых показателей в борьбе Минздрава с распространением курения исторически во многом обусловлено внедрением в российское регулирование положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), со дня вступления в силу которой недавно исполнилось 20 лет», - отмечает Игорь Строганов, доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Он также напомнил, что эту конвенцию подписали 183 страны, население которых охватывает 90% Земли.
По словам эксперта, учитывая принятый в России в 2013 году и несколько раз обновленный профильный Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», обязательные нормы и положения РКБТ ВОЗ уже отражены в национальном регулировании. Помимо этого, только за последние несколько лет в силу вступили более 20 связанных с ним запретительных инициатив.
По словам Игоря Строганова, для реального сокращения числа курильщиков важнее системное и добросовестное исполнение уже действующих правовых норм в сфере борьбы с курением, а не запуск новых законодательных запретов.
Как объяснил Михаил Перельман, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ, инструментарий РКБТ ВОЗ предполагает два вида мер борьбы с курением: ценовые и неценовые. Первые связаны с введением прямых и косвенных налогов, например акциза на табак. Вторые предусматривают ограничения на рекламу, открытую выкладку и др.
С учетом многообразия таких норм, уже интегрированных в российское законодательство из РКБТ ВОЗ, введение дополнительных ограничений, особенно суровых, в том числе полного запрета отдельных видов продукции или полного запрета на потребление табачной и никотинсодержащей продукции с определенного возраста, выглядит избыточным и малопродуктивным.
Михаил Перельман особо обозначил важность реального исполнения существующих законодательных норм и правовых инструментов вместо расширения запретов, которые, как подтверждает опыт ряда развивающихся стран, включая Южную Африку и Панаму, вызывают бурный рост нелегального рынка и, по сути, обессмысливают меры по борьбе с курением.