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Posted 7 марта, 08:35

Published 7 марта, 08:35

Modified 7 марта, 08:37

Updated 7 марта, 08:37

Эксперты о борьбе с курением: важно соблюдать законы, а не вводить новые запреты

Эксперты о борьбе с курением: важно соблюдать законы, а не вводить новые запреты

7 марта 2025, 08:35
Фото: 1MI.
Минздрав ожидает снижения распространенности курения в России к 2030 году до 16% благодаря федеральному проекту «Здоровье для каждого».

Об этом на форуме «Женщины за здоровое общество» проинформировал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По оценкам экспертов, чтобы прийти к этому целевому показателю, необходимо обеспечить фактическую реализацию уже имеющихся в национальном законодательстве регулирующих норм.

«Достижение целевых показателей в борьбе Минздрава с распространением курения исторически во многом обусловлено внедрением в российское регулирование положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), со дня вступления в силу которой недавно исполнилось 20 лет», - отмечает Игорь Строганов, доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Он также напомнил, что эту конвенцию подписали 183 страны, население которых охватывает 90% Земли.

По словам эксперта, учитывая принятый в России в 2013 году и несколько раз обновленный профильный Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», обязательные нормы и положения РКБТ ВОЗ уже отражены в национальном регулировании. Помимо этого, только за последние несколько лет в силу вступили более 20 связанных с ним запретительных инициатив.

По словам Игоря Строганова, для реального сокращения числа курильщиков важнее системное и добросовестное исполнение уже действующих правовых норм в сфере борьбы с курением, а не запуск новых законодательных запретов.

Как объяснил Михаил Перельман, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ, инструментарий РКБТ ВОЗ предполагает два вида мер борьбы с курением: ценовые и неценовые. Первые связаны с введением прямых и косвенных налогов, например акциза на табак. Вторые предусматривают ограничения на рекламу, открытую выкладку и др.

С учетом многообразия таких норм, уже интегрированных в российское законодательство из РКБТ ВОЗ, введение дополнительных ограничений, особенно суровых, в том числе полного запрета отдельных видов продукции или полного запрета на потребление табачной и никотинсодержащей продукции с определенного возраста, выглядит избыточным и малопродуктивным.

Михаил Перельман особо обозначил важность реального исполнения существующих законодательных норм и правовых инструментов вместо расширения запретов, которые, как подтверждает опыт ряда развивающихся стран, включая Южную Африку и Панаму, вызывают бурный рост нелегального рынка и, по сути, обессмысливают меры по борьбе с курением.

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