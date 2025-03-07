«Дружно едем за букетами?»: Омск замер в утренних пробках из-за непогоды

Традиционные очаги заторов — это Нефтяники, Левый берег и центр города. В Нефтяниках особенно сложно подъехать к мосту у Телецентра: проспект Мира и улица Заозерная буквально «горят» бордовым цветом. На Левом берегу похожая ситуация на улице Лукашевича, которая окрашена в красный.