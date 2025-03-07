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Posted 7 марта, 03:20

Published 7 марта, 03:20

Modified 7 марта, 03:33

Updated 7 марта, 03:33

Омичи застряли на заснеженных дорогах, уровень заторов — 7 баллов

«Дружно едем за букетами?»: Омск замер в утренних пробках из-за непогоды

7 марта 2025, 03:20
Фото: 1MI. Омичи застряли на заснеженных дорогах, уровень заторов — 7 баллов

Омичи погрязли в снежных заторах в утренний час пик

По данным приложения 2ГИС, пробки на некоторых магистралях достигают 7 баллов.

Сегодняшнее утро для многих омичей началось с пробок. Снежные завалы и час пик сделали свое дело: согласно данным онлайн-карты 2ГИС, загруженность дорог в городе достигла 7 баллов.

Традиционные очаги заторов — это Нефтяники, Левый берег и центр города. В Нефтяниках особенно сложно подъехать к мосту у Телецентра: проспект Мира и улица Заозерная буквально «горят» бордовым цветом. На Левом берегу похожая ситуация на улице Лукашевича, которая окрашена в красный.

Пробки образовались и в других частях города. Сложнее всего проехать по Красному Пути, улицам Орджоникидзе, Герцена, Фрунзе, Конева, а также по мосту имени 60-летия Победы, проспекту Карла Маркса и ряду других магистралей.

Утренний час пик в Омске
Утренний час пик в Омске. Фото: 2ГИС

Водители активно делятся своими эмоциями в приложении 2ГИС. Кто-то с иронией предполагает, что все ринулись за цветами к празднику:

«Дружно едем за букетами к 8 Марта?».

Некоторые не могут понять причины такого коллапса:

«Вы что издеваетесь. Вроде не день жестянщика — 4 ДТП, а это только утро».
«Мне теперь в 4 утра уже выезжать, чтобы доехать до работы?».

Но даже в такой ситуации нашлись те, кто не теряет оптимизма и предлагает заняться полезными делами прямо в пробке:

«Мужики, тюльпаны нужны кому, пока стоим?».

На улице Конева ситуация накалилась из-за ДТП, которое полностью парализовало движение. В обсуждениях водители не сдерживались:

«И все это чудо из-за одного „корейца“?».
«Так оттолкайте его на обочину».
«Ну что за олень».

Город55 запросил в ГИБДД информацию о случившихся за утро ДТП. Начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева сообщила, что с самого утра начали поступать сообщения о ДТП.

«ДТП всего 14 без пострадавших, с пострадавшими пока информации нет», — уточняет Наталья Бобылева.

Напомним, сегодня регион накроет снегопад и сильный ветер до 11 м/с. Завтра, в Международный женский день, ситуация только ухудшится.

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#Риана Дязанцева#ДТП#Пробки#Снегопад#Омск#2ГИС
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