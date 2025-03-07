Дефицит кадров в Омской области за год усилился почти в 2 раза

В конце января в Омской области было открыто больше 24 тысяч вакансий, что на 83% больше, чем год назад.

В Омской области в конце января 2025 года количество свободных вакансий составило 24,5 тысячи. Это на 82,6% больше, чем год назад. Такие данные сегодня, 7 марта, опубликовал Омскстат. Безработными в январе 2025 года официально признали около 900 человек, что на 16,2% меньше, чем в январе 2024 года. «Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоявших на регистрационном учете в государственных учреждениях службы занятости населения, к концу января 2025 года составляла 8,6 тысяч человек, из них статус безработного имели 6,9 тысяч человек», — говорится в докладе. Соотношение цифр свидетельствуют о нехватке работников в регионе. Ранее в службе занятости сообщали, что наибольший дефицит кадров наблюдается в сферах перевозки пассажиров, здравоохранении, утилизации отходов, розничной торговли и военной безопасности. К последней категории относятся вакансии контрактной службы. Жесткий дефицит. В Омске количество вакансий в 18 раз превысило число безработных Узнать подробнее