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Posted 7 марта, 10:40

Published 7 марта, 10:40

Modified 7 марта, 10:42

Updated 7 марта, 10:42

Дефицит кадров в Омской области за год усилился почти в 2 раза

Дефицит кадров в Омской области за год усилился почти в 2 раза

7 марта 2025, 10:40
Фото: 1MI.
В конце января в Омской области было открыто больше 24 тысяч вакансий, что на 83% больше, чем год назад.

В Омской области в конце января 2025 года количество свободных вакансий составило 24,5 тысячи. Это на 82,6% больше, чем год назад. Такие данные сегодня, 7 марта, опубликовал Омскстат.

Безработными в январе 2025 года официально признали около 900 человек, что на 16,2% меньше, чем в январе 2024 года.

«Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоявших на регистрационном учете в государственных учреждениях службы занятости населения, к концу января 2025 года составляла 8,6 тысяч человек, из них статус безработного имели 6,9 тысяч человек», — говорится в докладе.

Соотношение цифр свидетельствуют о нехватке работников в регионе.

Ранее в службе занятости сообщали, что наибольший дефицит кадров наблюдается в сферах перевозки пассажиров, здравоохранении, утилизации отходов, розничной торговли и военной безопасности. К последней категории относятся вакансии контрактной службы.

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#Евгений Игишев#Общество#Работа#Безработица#Дефицит#Вакансии#Дефицит кадров#Занятость
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