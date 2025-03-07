Дефицит кадров в Омской области за год усилился почти в 2 раза

Posted 7 марта, 10:40
Published 7 марта, 10:40
Modified 7 марта, 10:42
Updated 7 марта, 10:42
В Омской области в конце января 2025 года количество свободных вакансий составило 24,5 тысячи. Это на 82,6% больше, чем год назад. Такие данные сегодня, 7 марта, опубликовал Омскстат.
Безработными в январе 2025 года официально признали около 900 человек, что на 16,2% меньше, чем в январе 2024 года.
«Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоявших на регистрационном учете в государственных учреждениях службы занятости населения, к концу января 2025 года составляла 8,6 тысяч человек, из них статус безработного имели 6,9 тысяч человек», — говорится в докладе.
Соотношение цифр свидетельствуют о нехватке работников в регионе.
Ранее в службе занятости сообщали, что наибольший дефицит кадров наблюдается в сферах перевозки пассажиров, здравоохранении, утилизации отходов, розничной торговли и военной безопасности. К последней категории относятся вакансии контрактной службы.