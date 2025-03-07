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Posted 7 марта, 05:53

Published 7 марта, 05:53

Modified 7 марта, 06:00

Updated 7 марта, 06:00

В Омской области спасли птиц во время крупного пожара

Большая прожарка: в Омской области огонь унес жизни домашних птиц

7 марта 2025, 05:53
Фото: МЧС России. В Омской области спасли птиц во время крупного пожара

В омском селе Ракитинка загорелись сараи с домашней птицей

Сотрудники МЧС успешно предотвратили распространение огня на соседние постройки и спасли 7 уток.

По данным МЧС России, в омском селе Ракитинка произошел серьезный пожар, в результате которого загорелись два сарая с домашней птицей. Пламя угрожало распространиться на соседние строения, но благодаря быстрому реагированию сотрудников МЧС, пожар был локализован.

Спасенная утка
Спасенная утка. Фото: МЧС России

Для тушения огня на площади 99 «квадратов» задействовали 25 человек личного состава и 6 единиц техники. Сотрудники МЧС не только отстояли соседние хозяйственные постройки, но и сумели спасти часть птиц из огня, в том числе 7 уток. Однако сообщается, что 40 куриц и одна утка погибли в огне.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Пожары#МЧС#Ракитинка
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