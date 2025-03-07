Большая прожарка: в Омской области огонь унес жизни домашних птиц

Posted 7 марта, 05:53
Published 7 марта, 05:53
Modified 7 марта, 06:00
Updated 7 марта, 06:00
По данным МЧС России, в омском селе Ракитинка произошел серьезный пожар, в результате которого загорелись два сарая с домашней птицей. Пламя угрожало распространиться на соседние строения, но благодаря быстрому реагированию сотрудников МЧС, пожар был локализован.
Для тушения огня на площади 99 «квадратов» задействовали 25 человек личного состава и 6 единиц техники. Сотрудники МЧС не только отстояли соседние хозяйственные постройки, но и сумели спасти часть птиц из огня, в том числе 7 уток. Однако сообщается, что 40 куриц и одна утка погибли в огне.
Ранее Город55 писал об интересной акции: омичам предложили платить 5 тысяч рублей за информацию о виновниках лесных пожаров.