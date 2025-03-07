Большая прожарка: в Омской области огонь унес жизни домашних птиц

Для тушения огня на площади 99 «квадратов» задействовали 25 человек личного состава и 6 единиц техники. Сотрудники МЧС не только отстояли соседние хозяйственные постройки, но и сумели спасти часть птиц из огня, в том числе 7 уток. Однако сообщается, что 40 куриц и одна утка погибли в огне.