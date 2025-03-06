Затяжной снегопад: на омских дорогах стало опасно из-за непогоды

Отметим, что, по прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, снег беспрерывно будет идти до воскресенья включительно. Пока в регионе фиксируется совсем не весенняя погода: по ночам в пятницу, субботу и воскресенье будет от -16 до -25 градусов, а днем после морозных ночей будет теплеть до -5…-10 градусов.