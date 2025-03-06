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Posted 6 марта, 08:35

Published 6 марта, 08:35

Modified 6 марта, 08:37

Updated 6 марта, 08:37

Снегопад будет затяжным в Омской области

Затяжной снегопад: на омских дорогах стало опасно из-за непогоды

6 марта 2025, 08:35
Фото: 1MI. Снегопад будет затяжным в Омской области

На омских дорогах будет небезопасно из-за продолжительного снегопада

Сложности на дорогах у водителей возникли уже сегодня. К обеду произошло больше 40 ДТП.

В Омской области продолжается снегопад, из-за неблагоприятных метеоусловий на дорогах ухудшилась видимость. Сложности у водителей, как сообщили в региональной Госавтоинспекции, возникли уже в четверг, 6 марта.

Снежные заносы, гололед и образовавшаяся из-за этого колейность привели к большому количеству аварий и как следствие заторам. К 13.00 часам на дорогах произошло более 40 ДТП. К ним привели следующие нарушения:

  • Несоблюдение скоростного режима,
  • Несоблюдение правил маневрирования,
  • Несоблюдение безопасной дистанции между машинами.
Погода в Омске с 7 по 9 марта
Погода в Омске с 7 по 9 марта. Фото: Обь-Иртышское УГМС

Отметим, что, по прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, снег беспрерывно будет идти до воскресенья включительно. Пока в регионе фиксируется совсем не весенняя погода: по ночам в пятницу, субботу и воскресенье будет от -16 до -25 градусов, а днем после морозных ночей будет теплеть до -5…-10 градусов.

Стало известно, когда в Омске установится плюсовая температура
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#Юлия Истомина#ДТП#Дороги#Снегопад#Омск#Омская область#Новости#Непогода
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