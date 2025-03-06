Затяжной снегопад: на омских дорогах стало опасно из-за непогоды

Posted 6 марта, 08:35
Published 6 марта, 08:35
Modified 6 марта, 08:37
Updated 6 марта, 08:37
В Омской области продолжается снегопад, из-за неблагоприятных метеоусловий на дорогах ухудшилась видимость. Сложности у водителей, как сообщили в региональной Госавтоинспекции, возникли уже в четверг, 6 марта.
Снежные заносы, гололед и образовавшаяся из-за этого колейность привели к большому количеству аварий и как следствие заторам. К 13.00 часам на дорогах произошло более 40 ДТП. К ним привели следующие нарушения:
Отметим, что, по прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, снег беспрерывно будет идти до воскресенья включительно. Пока в регионе фиксируется совсем не весенняя погода: по ночам в пятницу, субботу и воскресенье будет от -16 до -25 градусов, а днем после морозных ночей будет теплеть до -5…-10 градусов.