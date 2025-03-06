В Таре собираются за 37 млн благоустроить Парк культуры и отдыха

Posted 6 марта, 10:45
Published 6 марта, 10:45
Modified 6 марта, 10:47
Updated 6 марта, 10:47
Администрация Тары 6 марта объявила торги на поиск подрядчика для благоустройства общественного пространства «Тарская мозаика». Начальная цена аукциона составляет почти 37 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 14 марта.
«Тарская мозаика» должна появиться в Парке культуры и отдыха на улице Александровской. На благоустройство отводится полгода — с 15 апреля по 15 октября. Работы разделены на 5 этапов. Необходимо будет сделать вертикальную планировку, наружное освещение, видеонаблюдение.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области ищут подрядчика, который отремонтирует 14-километровый участок «трассы смерти». На эти цели готовы выделить 642 млн рублей.