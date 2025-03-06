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Posted 6 марта, 10:45

Published 6 марта, 10:45

Modified 6 марта, 10:47

Updated 6 марта, 10:47

В тарском Парке культуры и отдыха проходят городские праздники

В Таре собираются за 37 млн благоустроить Парк культуры и отдыха

6 марта 2025, 10:45
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. В тарском Парке культуры и отдыха проходят городские праздники
Администрация Тары сейчас ищет подрядчика, который займется работами в парке. На благоустройство отводится полгода.

Администрация Тары 6 марта объявила торги на поиск подрядчика для благоустройства общественного пространства «Тарская мозаика». Начальная цена аукциона составляет почти 37 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 14 марта.

«Тарская мозаика» должна появиться в Парке культуры и отдыха на улице Александровской. На благоустройство отводится полгода — с 15 апреля по 15 октября. Работы разделены на 5 этапов. Необходимо будет сделать вертикальную планировку, наружное освещение, видеонаблюдение.

«Тарская мозаика» должна появиться в Парке культуры и отдыха
«Тарская мозаика» должна появиться в Парке культуры и отдыха. Фото: Скриншот. Госзакупки

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области ищут подрядчика, который отремонтирует 14-километровый участок «трассы смерти». На эти цели готовы выделить 642 млн рублей.

В Омской области за 642 млн планируют отремонтировать участок «трассы смерти»
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#Евгений Игишев#Общество#Благоустройство#Подрядчик#Торги#Проект#Освещение#Тара#Парк культуры и отдыха#Видеонаблюдение
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