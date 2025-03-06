В Таре собираются за 37 млн благоустроить Парк культуры и отдыха

«Тарская мозаика» должна появиться в Парке культуры и отдыха на улице Александровской. На благоустройство отводится полгода — с 15 апреля по 15 октября. Работы разделены на 5 этапов. Необходимо будет сделать вертикальную планировку, наружное освещение, видеонаблюдение.