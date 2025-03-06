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Posted 6 марта, 09:35

Published 6 марта, 09:35

Modified 6 марта, 09:37

Updated 6 марта, 09:37

В Омской области за 642 млн планируют отремонтировать участок «трассы смерти»

В Омской области за 642 млн планируют отремонтировать участок «трассы смерти»

6 марта 2025, 09:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Госзакупки
В Омской области ищут подрядчика, который замется ремонтом участка автодороги Р-402. Реконструкция «трассы смерти» рассчитана до февраля 2027 года.

Федеральное управление автодорог «Сибирь» вчера, 5 марта, объявило о поисках подрядчика для ремонта участка трассы Омск-Тюмень. Согласно данным с сайта госзакупок, начальная цена контракта превышает 642 млн рублей. Торги продлятся до 24 марта.

Планируется, что реконструкция участка протяженностью 14 км пройдет в 5 этапов. Начать ремонт нужно будет в мае этого года, а закончить все работы — к февралю 2027 года. Под реконструкцию попадает участок автодороги Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск с 456 по 470 км.

Дорогу Омск-Тюмень называют в народе «трассой смерти» из-за большого количества аварий с летальным исходом. В январе 2025 года губернатор Виталий Хоценко во время пресс-конференции заявил, что федеральное финансирование на ремонт участка трассы уже выделяется, а «расширение дороги не за горами».

Губернатор Хоценко сделал важное заявление по поводу трассы смерти
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#Евгений Игишев#Транспорт#Ремонт#Омская область#Реконструкция#Аварии#Подрядчик#Госзакупки#Трасса смерти#Виталий Хоценко
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