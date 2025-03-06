В Омской области за 642 млн планируют отремонтировать участок «трассы смерти»

Posted 6 марта, 09:35
Published 6 марта, 09:35
Modified 6 марта, 09:37
Updated 6 марта, 09:37
Федеральное управление автодорог «Сибирь» вчера, 5 марта, объявило о поисках подрядчика для ремонта участка трассы Омск-Тюмень. Согласно данным с сайта госзакупок, начальная цена контракта превышает 642 млн рублей. Торги продлятся до 24 марта.
Планируется, что реконструкция участка протяженностью 14 км пройдет в 5 этапов. Начать ремонт нужно будет в мае этого года, а закончить все работы — к февралю 2027 года. Под реконструкцию попадает участок автодороги Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск с 456 по 470 км.
Дорогу Омск-Тюмень называют в народе «трассой смерти» из-за большого количества аварий с летальным исходом. В январе 2025 года губернатор Виталий Хоценко во время пресс-конференции заявил, что федеральное финансирование на ремонт участка трассы уже выделяется, а «расширение дороги не за горами».