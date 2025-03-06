В Омской области за 642 млн планируют отремонтировать участок «трассы смерти»

Планируется, что реконструкция участка протяженностью 14 км пройдет в 5 этапов. Начать ремонт нужно будет в мае этого года, а закончить все работы — к февралю 2027 года. Под реконструкцию попадает участок автодороги Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск с 456 по 470 км.