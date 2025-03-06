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Posted 6 марта, 08:48

Published 6 марта, 08:48

Modified 6 марта, 09:32

Updated 6 марта, 09:32

Ольховка расположена на 192 км трассы А-320

В Омской области планируют отремонтировать пункт пропуска на границе с Казахстаном

6 марта 2025, 08:48
Фото: ФГКУ Росгранстрой. Ольховка расположена на 192 км трассы А-320
Проект реконструкции пункта Ольховка прошел государственную экспертизу. Документы по проекту подготовили две компании из Санкт-Петербурга.

В Черлакском районе одобрили проект реконструкции пункта пропуска через государственную границу Ольховка. Накануне, 5 марта, в Главном управлении государственной экспертизы выдали положительное заключение.

Застройщиком выступает федеральное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов росграницы». Документы по проекту подготовили питерские компании «Проектспецстрой» и «Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства».

Ольховка находится на 192 км трассы А-320. Является многосторонним пунктом пропуска грузо-пассажирского сообщения. Сопредельный пункт пропуска — казахстанский Урлютобе.

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#Евгений Игишев#Омск#Реконструкция#Таможня#Черлакский район#Ольховка#Пункт пропуска
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