В Омской области планируют отремонтировать пункт пропуска на границе с Казахстаном

Posted 6 марта, 08:48
Published 6 марта, 08:48
Modified 6 марта, 09:32
Updated 6 марта, 09:32
В Черлакском районе одобрили проект реконструкции пункта пропуска через государственную границу Ольховка. Накануне, 5 марта, в Главном управлении государственной экспертизы выдали положительное заключение.
Застройщиком выступает федеральное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов росграницы». Документы по проекту подготовили питерские компании «Проектспецстрой» и «Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства».
Ольховка находится на 192 км трассы А-320. Является многосторонним пунктом пропуска грузо-пассажирского сообщения. Сопредельный пункт пропуска — казахстанский Урлютобе.