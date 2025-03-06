В Омске на Думской продают два помещения в дореволюционных памятниках архитектуры

Второе находится в соседнем здании по адресу Думская, 3, известном как памятник деревянного зодчества. Его площадь составляет 182 кв. м. Стоимость — свыше 10 млн рублей, 55 тысяч рублей за кв. м. Сейчас в цокольном помещении работает кафе. В этом случае собственник тоже не исключает аренду в качестве альтернативы продаже. Напомним, в Омске продают Камергерский переулок за 350 млн рублей.