В Омске на Думской продают два помещения в дореволюционных памятниках архитектуры

Posted 6 марта, 08:25
Published 6 марта, 08:25
Modified 6 марта, 09:41
Updated 6 марта, 09:41
В Омске выставили на продажу два помещения в зданиях, являющихся объектами культурного наследия — здание бывшей городской думы (1897 год постройки) и памятник деревянного зодчества (1913 год). Оба расположены в центре города на улице Думская и сейчас используются под кафе и рестораны.
Первое предложение — цокольное помещение площадью 727,6 кв. м. здания по адресу Думская, 1. Сейчас здесь находится Горсовет. Продавец предлагает купить помещение по цене почти 60 млн рублей — 70 тысяч рублей за «квадрат», а также рассматривает вариант сдачи его в аренду. Отметим, что в настоящее время в помещении расположен ресторан.
Второе находится в соседнем здании по адресу Думская, 3, известном как памятник деревянного зодчества. Его площадь составляет 182 кв. м. Стоимость — свыше 10 млн рублей, 55 тысяч рублей за кв. м. Сейчас в цокольном помещении работает кафе. В этом случае собственник тоже не исключает аренду в качестве альтернативы продаже. Напомним, в Омске продают Камергерский переулок за 350 млн рублей.