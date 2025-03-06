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Posted 6 марта, 08:25

Published 6 марта, 08:25

Modified 6 марта, 09:41

Updated 6 марта, 09:41

В Омске выставили на продажу часть исторического здания Горсовета

В Омске на Думской продают два помещения в дореволюционных памятниках архитектуры

6 марта 2025, 08:25
Фото: gorod55.ru.

В Омске выставили на продажу часть исторического здания Горсовета

Объявления о продаже здания бывшей городской думы и памятника деревянного зодчества появились на сайте Авито. Объекты культурного наследия находятся в Центральной районе Омска.

В Омске выставили на продажу два помещения в зданиях, являющихся объектами культурного наследия — здание бывшей городской думы (1897 год постройки) и памятник деревянного зодчества (1913 год). Оба расположены в центре города на улице Думская и сейчас используются под кафе и рестораны.

Оба объекта культурного наследия находятся на улице Думская
Оба объекта культурного наследия находятся на улице Думская
Оба объекта культурного наследия находятся на улице Думская. Фото: Авито

Первое предложение — цокольное помещение площадью 727,6 кв. м. здания по адресу Думская, 1. Сейчас здесь находится Горсовет. Продавец предлагает купить помещение по цене почти 60 млн рублей — 70 тысяч рублей за «квадрат», а также рассматривает вариант сдачи его в аренду. Отметим, что в настоящее время в помещении расположен ресторан.

Второе находится в соседнем здании по адресу Думская, 3, известном как памятник деревянного зодчества. Его площадь составляет 182 кв. м. Стоимость — свыше 10 млн рублей, 55 тысяч рублей за кв. м. Сейчас в цокольном помещении работает кафе. В этом случае собственник тоже не исключает аренду в качестве альтернативы продаже. Напомним, в Омске продают Камергерский переулок за 350 млн рублей.

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#Риана Дязанцева#Недвижимость#Аренда#Культурное наследие#Авито#Покупка
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