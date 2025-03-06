gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 09:54

Published 6 марта, 09:54

Modified 6 марта, 09:56

Updated 6 марта, 09:56

Самолет Минеральные Воды — Уфа — Омск приземлился позже на 29 минут

В Омске самолет ушел на второй круг из-за взлетевшего без разрешения вертолета

6 марта 2025, 09:54
Фото: 1MI. Самолет Минеральные Воды — Уфа — Омск приземлился позже на 29 минут
Рейс из Уфы в Омск сел в аэропорту имени Карбышева с задержкой на полчаса. Самолет ушел на второй круг, так как с завода гражданской авиации без разрешения взлетел Ми-8.

Сегодня, 6 марта, самолет, следовавший из Уфы в Омск, вынужден был уйти на второй круг. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, причиной внештатной ситуации стал взлет без разрешения диспетчера вертолета Ми-8 с площадки Омского завода гражданской авиации.

Вертолет принадлежит МЧС России.

Согласно данным онлайн-табло омского аэропорта, самолет Минеральные Воды — Уфа — Омск приземлился позже на 29 минут. Рейс обслуживает авиакомпания «Азимут».

Ранее Город55 рассказывал, что омский аэропорт собирается купить комфортабельный перронный автобус за 30,5 млн рублей. Важно наличие системы кондиционирования как в салоне, так и в кабине водителя, а также антиблокировочной системы тормозов для безопасности.

Комфорт за 30,5 млн рублей: омский аэропорт планирует приобрести перронный автобус
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Новосибирск#Происшествие#Уфа#Авиация#МЧС России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика