В Омске самолет ушел на второй круг из-за взлетевшего без разрешения вертолета

Рейс из Уфы в Омск сел в аэропорту имени Карбышева с задержкой на полчаса. Самолет ушел на второй круг, так как с завода гражданской авиации без разрешения взлетел Ми-8.

Сегодня, 6 марта, самолет, следовавший из Уфы в Омск, вынужден был уйти на второй круг. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, причиной внештатной ситуации стал взлет без разрешения диспетчера вертолета Ми-8 с площадки Омского завода гражданской авиации. Вертолет принадлежит МЧС России. Согласно данным онлайн-табло омского аэропорта, самолет Минеральные Воды — Уфа — Омск приземлился позже на 29 минут. Рейс обслуживает авиакомпания «Азимут». Ранее Город55 рассказывал, что омский аэропорт собирается купить комфортабельный перронный автобус за 30,5 млн рублей. Важно наличие системы кондиционирования как в салоне, так и в кабине водителя, а также антиблокировочной системы тормозов для безопасности. Комфорт за 30,5 млн рублей: омский аэропорт планирует приобрести перронный автобус Узнать подробнее