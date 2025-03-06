В Омске самолет ушел на второй круг из-за взлетевшего без разрешения вертолета

Posted 6 марта, 09:54
Published 6 марта, 09:54
Modified 6 марта, 09:56
Updated 6 марта, 09:56
Сегодня, 6 марта, самолет, следовавший из Уфы в Омск, вынужден был уйти на второй круг. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, причиной внештатной ситуации стал взлет без разрешения диспетчера вертолета Ми-8 с площадки Омского завода гражданской авиации.
Вертолет принадлежит МЧС России.
Согласно данным онлайн-табло омского аэропорта, самолет Минеральные Воды — Уфа — Омск приземлился позже на 29 минут. Рейс обслуживает авиакомпания «Азимут».
Ранее Город55 рассказывал, что омский аэропорт собирается купить комфортабельный перронный автобус за 30,5 млн рублей. Важно наличие системы кондиционирования как в салоне, так и в кабине водителя, а также антиблокировочной системы тормозов для безопасности.