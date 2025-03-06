В Омске провели инвентаризацию ливневой канализации после вмешательства прокуратуры

Posted 6 марта, 04:04
Published 6 марта, 04:04
Modified 6 марта, 04:12
Updated 6 марта, 04:12
В прошлом году прокуратура Омска по поручению прокурора области Алексея Афанасьева провела проверку того, как городские власти управляют муниципальным имуществом. Особое внимание уделили состоянию ливневой канализации, и результаты оказались неутешительными. Выяснилось, что часть ливневых коллекторов в городе оказалась бесхозной и обслуживалась плохо. Из-за этого во время сильных дождей улицы затапливало, а грунтовое и дорожное покрытие разрушалось.
Прокурор Омска направил представление Сергею Шелесту с требованием навести порядок: провести инвентаризацию коллекторов, определить их техническое состояние и актуализировать данные об инженерной сети. Однако городские власти не приняли необходимых мер.
В итоге прокуратура обратилась в суд, требуя обязать мэрию заняться проблемой. Суд полностью удовлетворил требования и обязал городские власти провести инвентаризацию в течение шести месяцев.
Исполняя решение суда, мэрия заключила контракт с тюменской организацией ООО «Сибпрофконсалт». Специалисты компании провели полную инвентаризацию существующих «ливневок» в Омске. Напомним, ранее прокуратура также добилась поставить на учет бесхозные канализационные сети, оформление которых не завершали больше десяти лет.