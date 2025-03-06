В Омске провели инвентаризацию ливневой канализации после вмешательства прокуратуры

В прошлом году прокуратура Омска по поручению прокурора области Алексея Афанасьева провела проверку того, как городские власти управляют муниципальным имуществом. Особое внимание уделили состоянию ливневой канализации, и результаты оказались неутешительными. Выяснилось, что часть ливневых коллекторов в городе оказалась бесхозной и обслуживалась плохо. Из-за этого во время сильных дождей улицы затапливало, а грунтовое и дорожное покрытие разрушалось.