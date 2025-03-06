gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 03:05

Published 6 марта, 03:05

Modified 6 марта, 03:07

Updated 6 марта, 03:07

В Омской области введут карантин из-за опасной вспышки бешенства

В Горьковском районе Омской области выявили новый случай смертельной инфекции

6 марта 2025, 03:05
Фото: 1MI. В Омской области введут карантин из-за опасной вспышки бешенства

В одном из районов Омской области обнаружили новый случай опасной инфекции

Вирус бешенства в Горьковском районе выявили у коровы.

В деревне Подольск Горьковского района Омской области зафиксирован новый случай бешенства. Опасный вирус был обнаружен у коровы. Инфекцию подтвердили результаты исследований Омской областной ветеринарной лаборатории, проведенных 4 марта 2025 года. Об этом сообщает «Омск-Регион».

Стоит отметить, что это не первый случай бешенства в регионе. Ранее с начала 2025 года карантин уже ввели в Калачинском, Горьковском и Тевризском районах из-за аналогичных случаев заболевания у животных.

Лечения не существует. В Омской области ввели карантин из-за смертельного вируса
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Карантин#Инфекция#Вирус#Бешенство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика