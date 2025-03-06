В Горьковском районе Омской области выявили новый случай смертельной инфекции

Posted 6 марта, 03:05
Published 6 марта, 03:05
Modified 6 марта, 03:07
Updated 6 марта, 03:07
В деревне Подольск Горьковского района Омской области зафиксирован новый случай бешенства. Опасный вирус был обнаружен у коровы. Инфекцию подтвердили результаты исследований Омской областной ветеринарной лаборатории, проведенных 4 марта 2025 года. Об этом сообщает «Омск-Регион».
Стоит отметить, что это не первый случай бешенства в регионе. Ранее с начала 2025 года карантин уже ввели в Калачинском, Горьковском и Тевризском районах из-за аналогичных случаев заболевания у животных.