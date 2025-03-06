Усиление на будущее: «Авангард» продлил контракт с нападающим Окуловым на три сезона

Форвард присоединился к «ястребам» по ходу перестройки и стал одним из лидеров команды. Окулов провел 24 матча за «Авангард» в регулярном чемпионате и набрал 23 (8+15) очка при показателе полезности +15. Он также неоднократно входил в топ игроков лиги, а несколько дней назад стал членом Звездной команды КХЛ.