Усиление на будущее: «Авангард» продлил контракт с нападающим Окуловым на три сезона

Posted 6 марта, 16:57
Published 6 марта, 16:57
Modified 6 марта, 17:03
Updated 6 марта, 17:03
Сейчас в Нижнем Новгороде проходит матч «Авангард» — «Торпедо», после первого периода счет на табло остался нулевым. Во время игры в соцсетях омского клуба объявили о продлении контракта с нападающим Константином Окуловым. Хоккеист останется в Омске еще на три года.
«Константин Окулов пришел в команду, которая находилась на этапе перестройки прямо по ходу сезона. Это всегда непросто, но мы все были рады увидеть, как профессионально он подходит к делу: сразу взял на себя большой объем работы и начал доказывать, что не зря считается одним из самых талантливых форвардов Лиги. Его статистика в нашей команде говорит сама за себя, но помимо статистики есть еще человеческое отношение, поведение в коллективе, готовность отдать все силы ради победы», — сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
Форвард присоединился к «ястребам» по ходу перестройки и стал одним из лидеров команды. Окулов провел 24 матча за «Авангард» в регулярном чемпионате и набрал 23 (8+15) очка при показателе полезности +15. Он также неоднократно входил в топ игроков лиги, а несколько дней назад стал членом Звездной команды КХЛ.
Напомним, что неделю назад «Авангард» продлил контракт с нападающим Николаем Прохоркиным. Форвард останется в Омске еще на два года.