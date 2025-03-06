Ушел из жизни профессор ОмГМУ Юрий Белан

Posted 6 марта, 08:08
Published 6 марта, 08:08
Modified 6 марта, 08:10
Updated 6 марта, 08:10
Сегодня, 6 марта, после продолжительной болезни ушел из жизни профессор кафедры детских инфекционных болезней ОмГМУ Юрий Белан. Ему было 67 лет. О смерти преподавателя сообщили в медицинском университете.
Юрий Белан окончил педиатрический факультет ОГМИ в 1981 году. После учился в ординатуре и аспирантуре. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2002 году — докторскую диссертацию. В 2004 году занял должность завкафедрой детских инфекционных болезней ОмГМА, которую возглавлял до 2023 года.
Юрий Белан является автором многочисленных трудов по педиатрии.
«Юрий Борисович очень любил свою работу, с сочувствием относился к пациентам и с уважением к коллегам и будущим врачам. Он всегда мог помочь, подсказать и протянуть руку помощи. В нашей памяти он навечно останется верным другом и рассудительным наставником», — рассказали в медицинском университете.
Прощание состоится в понедельник, 10 марта, в 11 часов в траурном зале по адресу улица 10 лет Октября, 208 в.
Город55 выражает соболезнования родным и близким Юрия Борисовича.