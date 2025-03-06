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Posted 6 марта, 08:08

Published 6 марта, 08:08

Modified 6 марта, 08:10

Updated 6 марта, 08:10

Прощание с преподавателем пройдет 10 марта

Ушел из жизни профессор ОмГМУ Юрий Белан

6 марта 2025, 08:08
Фото: 1MI. Прощание с преподавателем пройдет 10 марта
В ОмГМУ сообщили о смерти профессора Юрия Белана. Преподаватель ушел из жизни в возрасте 67 лет после долгой болезни.

Сегодня, 6 марта, после продолжительной болезни ушел из жизни профессор кафедры детских инфекционных болезней ОмГМУ Юрий Белан. Ему было 67 лет. О смерти преподавателя сообщили в медицинском университете.

Юрий Белан окончил педиатрический факультет ОГМИ в 1981 году. После учился в ординатуре и аспирантуре. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2002 году — докторскую диссертацию. В 2004 году занял должность завкафедрой детских инфекционных болезней ОмГМА, которую возглавлял до 2023 года.

Юрий Белан является автором многочисленных трудов по педиатрии.

«Юрий Борисович очень любил свою работу, с сочувствием относился к пациентам и с уважением к коллегам и будущим врачам. Он всегда мог помочь, подсказать и протянуть руку помощи. В нашей памяти он навечно останется верным другом и рассудительным наставником», — рассказали в медицинском университете.

Прощание состоится в понедельник, 10 марта, в 11 часов в траурном зале по адресу улица 10 лет Октября, 208 в.

Город55 выражает соболезнования родным и близким Юрия Борисовича.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Врач#ОмГМУ#Умер врач#Некролог#Соболезнования#Минздрав России
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