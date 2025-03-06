Ушел из жизни профессор ОмГМУ Юрий Белан

Юрий Белан окончил педиатрический факультет ОГМИ в 1981 году. После учился в ординатуре и аспирантуре. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2002 году — докторскую диссертацию. В 2004 году занял должность завкафедрой детских инфекционных болезней ОмГМА, которую возглавлял до 2023 года.