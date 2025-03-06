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Posted 6 марта, 07:24

Published 6 марта, 07:24

Modified 6 марта, 07:26

Updated 6 марта, 07:26

Тепло придет в Омскую область в середине марта

Стало известно, когда в Омске установится плюсовая температура

6 марта 2025, 07:24
Фото: 1MI. Тепло придет в Омскую область в середине марта
По прогнозу синоптиков, большую часть месяца будут выпадать осадки.

Плюсовая температура, по данным синоптиков, придет в Омскую область в середине марта. Так, по прогнозу сервиса Gismeteo, четверг, 13 марта, ночью прогнозируются -4 градуса, а уже днем потеплеет до +2 градусов. Также в этот день ожидаются порывы ветра до 10 м/с и снегопад. С 14 по 16 марта будет в пределах +2… +4 градусов, также возможны осадки в виде снега с дождем.

Сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что стабильно плюсовая температура установится в Омске с 20 марта. До конца месяца столбик термометра будет в пределах +1… +7 градусов, также обещают много солнца.

Прогноз погоды на март в Омске
Прогноз погоды на март в Омске. Фото: Яндекс Погода

Что касается погоды на ближайшие дни: по данным сервиса Ventusky, в пятницу, 7 марта, температура воздуха будет в пределах -3… -5 градусов. На выходных, 8 и 9 марта, в регионе похолодает до -8… -14 градусов.

Погода в Омске с 7 по 9 марта
Погода в Омске с 7 по 9 марта. Фото: Ventusky
До +7! В Омск совсем скоро придет мощное потепление
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#Ольга Скворцова#Общество#Погода#Снегопад#Омск#Ветер#Синоптики#Март#Плюсовая температура
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