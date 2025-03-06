Стало известно, когда в Омске установится плюсовая температура

Плюсовая температура, по данным синоптиков, придет в Омскую область в середине марта. Так, по прогнозу сервиса Gismeteo, четверг, 13 марта, ночью прогнозируются -4 градуса, а уже днем потеплеет до +2 градусов. Также в этот день ожидаются порывы ветра до 10 м/с и снегопад. С 14 по 16 марта будет в пределах +2… +4 градусов, также возможны осадки в виде снега с дождем.