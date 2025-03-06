Стало известно, когда в Омске установится плюсовая температура

Posted 6 марта, 07:24
Published 6 марта, 07:24
Modified 6 марта, 07:26
Updated 6 марта, 07:26
Плюсовая температура, по данным синоптиков, придет в Омскую область в середине марта. Так, по прогнозу сервиса Gismeteo, четверг, 13 марта, ночью прогнозируются -4 градуса, а уже днем потеплеет до +2 градусов. Также в этот день ожидаются порывы ветра до 10 м/с и снегопад. С 14 по 16 марта будет в пределах +2… +4 градусов, также возможны осадки в виде снега с дождем.
Сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что стабильно плюсовая температура установится в Омске с 20 марта. До конца месяца столбик термометра будет в пределах +1… +7 градусов, также обещают много солнца.
Что касается погоды на ближайшие дни: по данным сервиса Ventusky, в пятницу, 7 марта, температура воздуха будет в пределах -3… -5 градусов. На выходных, 8 и 9 марта, в регионе похолодает до -8… -14 градусов.