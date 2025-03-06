Следователи Омской области закончили расследовать жестокое убийство

Posted 6 марта, 13:41
Published 6 марта, 13:41
Modified 6 марта, 13:41
Updated 6 марта, 13:41
Омский следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 39-летнего мужчины. Его тело было найдено в колодце в садовом товариществе «Ранет». В преступлении обвиняются ранее судимый 45-летний мужчина и его 34-летний знакомый.
По данным следствия, 13 февраля пьяный потерпевший избил свою жену. Женщина пожаловалась на это своему 45-летнему знакомому, после чего тот вместе с другом приехали к обидчику, избили его до смерти и спрятали тело в колодец. Через несколько дней жена заявила в полицию об исчезновении мужчины.
Правоохранители нашли тело во время осмотра территории домовладения. Подозреваемые задержаны и дали показания, им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.
Напомним, что в начале февраля в Омске раскрыли дело об убийстве, которое произошло более 20 лет назад.