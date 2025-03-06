Следователи Омской области закончили расследовать жестокое убийство

По данным следствия, 13 февраля пьяный потерпевший избил свою жену. Женщина пожаловалась на это своему 45-летнему знакомому, после чего тот вместе с другом приехали к обидчику, избили его до смерти и спрятали тело в колодец. Через несколько дней жена заявила в полицию об исчезновении мужчины.