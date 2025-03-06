Сегодня в Омске: рыбные места, потерявшийся пес и русский язык по-спортивному

Posted 6 марта, 14:36
Published 6 марта, 14:36
Modified 6 марта, 14:46
Updated 6 марта, 14:46
Новость №1. Рыбаки рассказали о бешеном улове на озере в Омской области
В Омской области постепенно завершается сезон зимней рыбалки. Омичи делятся уловами на водоемах региона перед весной, одно из самых популярных мест — озеро Тенис в Крутинском районе. Во время последнего выезда перед закрытием сезона семейная пара наловили четыре мешка. По словам любителей зимней рыбалки, клевало на все.
Новость №2. Хаски из Омска потерялся и с нетерпением ждет своего хозяина на остановке
Жители левобережного поселка Солнечный заметили собаку, которая потерялась на улице и ждет своего хозяина. Породистый пес каждый день встречает автобус на остановке «Дорстрой». По его аккуратному виду и неагрессивному поведению понятно, что он был домашним питомцем.
Новость №3. В омской школе из-за кадрового дефицита учитель физкультуры ведет русский язык
В одном из образовательных учреждений Омска произошел необычный инцидент. Омичка Ольга рассказала, что уже третий месяц в школе №72 учителя русского языка и литературы заменяет преподаватель физической культуры. Родители беспокоятся, смогут ли их дети должным образом понять предмет при такой подготовке.