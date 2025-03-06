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Posted 6 марта, 14:36

Published 6 марта, 14:36

Modified 6 марта, 14:46

Updated 6 марта, 14:46

Иллюстрация

Сегодня в Омске: рыбные места, потерявшийся пес и русский язык по-спортивному

6 марта 2025, 14:36
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Рыбаки рассказали о бешеном улове на озере в Омской области

В Омской области постепенно завершается сезон зимней рыбалки. Омичи делятся уловами на водоемах региона перед весной, одно из самых популярных мест — озеро Тенис в Крутинском районе. Во время последнего выезда перед закрытием сезона семейная пара наловили четыре мешка. По словам любителей зимней рыбалки, клевало на все.

«Клевало на все»: омичи назвали места, куда стоит отправиться на зимнюю рыбалку
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Новость №2. Хаски из Омска потерялся и с нетерпением ждет своего хозяина на остановке

Жители левобережного поселка Солнечный заметили собаку, которая потерялась на улице и ждет своего хозяина. Породистый пес каждый день встречает автобус на остановке «Дорстрой». По его аккуратному виду и неагрессивному поведению понятно, что он был домашним питомцем.

Омский Хатико: потерявшийся пес терпеливо ждет хозяина на остановке
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Новость №3. В омской школе из-за кадрового дефицита учитель физкультуры ведет русский язык

В одном из образовательных учреждений Омска произошел необычный инцидент. Омичка Ольга рассказала, что уже третий месяц в школе №72 учителя русского языка и литературы заменяет преподаватель физической культуры. Родители беспокоятся, смогут ли их дети должным образом понять предмет при такой подготовке.

Пугающий дефицит: омичка пожаловалась на учителя физкультуры, преподающего русский
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