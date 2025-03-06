Сегодня в Омске: рыбные места, потерявшийся пес и русский язык по-спортивному

Жители левобережного поселка Солнечный заметили собаку, которая потерялась на улице и ждет своего хозяина. Породистый пес каждый день встречает автобус на остановке «Дорстрой». По его аккуратному виду и неагрессивному поведению понятно, что он был домашним питомцем.