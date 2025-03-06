Рябыкин заявил, что команды КХЛ не хотят играть с «Авангардом» в плей-офф

Posted 6 марта, 11:04
Published 6 марта, 11:04
Modified 6 марта, 11:04
Updated 6 марта, 11:04
Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился своими ожиданиями от плей-офф, а также рассказал о возвращении Владимира Ткачева на лед и положении омской команды перед завершением регулярного чемпионата.
— Учитывая жесткие требования Буше к отработке в обороне, у Владимира Ткачева, который вот-вот вернется в строй, могут возникнуть проблемы с адаптацией?
— Спорный вопрос. Зная Владимира, могу сказать, что при желании он может безупречно отработать в обороне, масштаб хоккейного таланта позволяет. Другое дело, что Ткачев выходит после очень серьезной травмы, при этом команда на ходу, у всех свои роли. Поэтому процесс возвращения должен быть максимально осторожным. Спешить некуда! Думаю, тренерский штаб это прекрасно понимает. Игроку сейчас нужна поддержка, но при этом ни в коем случае его не нужно торопить. Скорее даже — нужно притормаживать, пока не наступит полное восстановление.
— Судя по набранному ходу, «Авангард» ни для кого не будет подарком в первом раунде плей-офф?
— Вы правы. Думаю, на вершине таблицы Востока сейчас есть понимание, что лучше стать первым-вторым, чтобы выйти на «Сибирь» или «Адмирал». А вот Омск в роли первого соперника мало кого порадует.
— Скорее всего на «Авангард» выйдет кто-то из тройки Уфа, Казань, Магнитогорск. Кто в этих парах будет фаворитом?
— По состоянию на сегодняшний день Уфа не будет фаворитом серии с Омском, поскольку ей не хватает глубины состава. Пары «Авангарда» с Казанью и Магниткой — более равные, на два результата. Но все это слишком ранние прогнозы. Играть в чемпионате еще почти месяц, многое может измениться. В частности те, кто в порядке в феврале–марте, могут не выдержать темпа и просесть в апреле. Тому же «Авангарду» это нужно учесть.
Источник: allhockey.ru
Напомним, что на прошлой неделе «Авангард» возглавил Индекс силы команд Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» поднялись сразу на четыре позиции, также в пятерку лидеров вошли минское «Динамо», «Автомобилист», «Металлург» и «Локомотив».