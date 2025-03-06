Рябыкин заявил, что команды КХЛ не хотят играть с «Авангардом» в плей-офф

— По состоянию на сегодняшний день Уфа не будет фаворитом серии с Омском, поскольку ей не хватает глубины состава. Пары «Авангарда» с Казанью и Магниткой — более равные, на два результата. Но все это слишком ранние прогнозы. Играть в чемпионате еще почти месяц, многое может измениться. В частности те, кто в порядке в феврале–марте, могут не выдержать темпа и просесть в апреле. Тому же «Авангарду» это нужно учесть.