РЭО: В системе учета ТКО появился модуль территориальных схем

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров подчеркнул, что новые модули обладают возможностью моделирования проектов территориальных схем с учетом различных сценариев развития отрасли, включая перспективные объекты инфраструктуры, в том числе перегрузочные станции. По его словам, разработанный функционал предназначен для ведения территориальных схем во ФГИС УТКО в соответствии с требованиями постановления правительства № 775. Он также сообщил о планах по обеспечению открытого доступа к территориальным схемам регионов в ФГИС УТКО для организации общественных обсуждений, включая электронные модели, созданные в системе.