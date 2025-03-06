РЭО: В системе учета ТКО появился модуль территориальных схем

Posted 6 марта, 12:23
Published 6 марта, 12:23
Modified 6 марта, 12:23
Updated 6 марта, 12:23
Как заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев, в систему интегрирован модуль экспертной оценки и моделирования территориальных схем. Цель данных изменений — снижение затрат на логистику твердых коммунальных отходов, строительство новых объектов инфраструктуры (принимая во внимание прогнозируемый дефицит мощностей и оптимальные маршруты транспортировки отходов), а также прогнозирование влияния реализации территориальных схем на тарифы. Об этом пишет 56orb.ru.
По мнению Буцаева, внедрение этих инструментов прогнозирования и мониторинга является важным шагом в достижении общенациональных целей в области переработки и утилизации ТКО.
С начала 2025 года вступили в силу обновленные правила разработки территориальных схем, установленные постановлением Правительства РФ № 775. Согласно этим правилам, территориальные схемы подлежат ежегодному обновлению (не позднее 1 августа) и должны разрабатываться с горизонтом планирования не менее 10 лет.
Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров подчеркнул, что новые модули обладают возможностью моделирования проектов территориальных схем с учетом различных сценариев развития отрасли, включая перспективные объекты инфраструктуры, в том числе перегрузочные станции. По его словам, разработанный функционал предназначен для ведения территориальных схем во ФГИС УТКО в соответствии с требованиями постановления правительства № 775. Он также сообщил о планах по обеспечению открытого доступа к территориальным схемам регионов в ФГИС УТКО для организации общественных обсуждений, включая электронные модели, созданные в системе.
В личном кабинете пользователи ФГИС УТКО могут найти инструкции по работе с новыми модулями. Кроме того, РЭО организует обучающие вебинары по использованию нового функционала. Запись первого вебинара размещена на официальном сайте РЭО.
Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления представляет собой комплексный документ, состоящий из текстовой части и электронной модели. Обе составляющие содержат текстовую и графическую информацию о системе накопления, сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов, образующихся на территории субъекта Российской Федерации или поступающих туда из других регионов.