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Posted 6 марта, 09:05

Published 6 марта, 09:05

Modified 6 марта, 09:14

Updated 6 марта, 09:14

Школа № 13 находится на улице 7-я Ремесленная

Реконструкция за 100 млн. В Омске капремонтом школы № 13 займется фирма «Домострой»

6 марта 2025, 09:05
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста. Школа № 13 находится на улице 7-я Ремесленная

В Омске за 100 млн рублей капитально отремонтируют школу № 13 на 7-й Ремесленной

Компания «Домострой» будет ремонтировать омскую школу № 13. В здании собираются заменить коммуникации, окна, двери, отремонтировать крышу, перекрытия и фасад.

В Омске капитальным ремонтом школы № 13 на улице 7-я Ремесленная займется ООО «Домострой». Об этом сегодня, 6 марта, рассказал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Заявка компании стала единственной на момент подведения итогов электронного аукциона. Подписать муниципальный контракт с подрядчиком на сумму 100,4 миллиона рублей планируем после согласования процедуры с контрольным органом в сфере закупок», — сообщил градоначальник.

В здании школы собираются заменить коммуникации, окна, двери, отремонтировать крышу, перекрытия и фасад.

Отметим, что «Домострой» также занимается ремонтом гимназии № 88 на улице 3-я Транспортная.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Домострой» работает с 2007 года. Директором и учредителем является Михаил Лихачев.

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#Евгений Игишев#Омск#Капитальный ремонт#Муниципальный контракт#Двери#Крыша#Фасад#Домострой#Окна
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