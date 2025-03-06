Реконструкция за 100 млн. В Омске капремонтом школы № 13 займется фирма «Домострой»

Posted 6 марта, 09:05
Published 6 марта, 09:05
Modified 6 марта, 09:14
Updated 6 марта, 09:14
В Омске капитальным ремонтом школы № 13 на улице 7-я Ремесленная займется ООО «Домострой». Об этом сегодня, 6 марта, рассказал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Заявка компании стала единственной на момент подведения итогов электронного аукциона. Подписать муниципальный контракт с подрядчиком на сумму 100,4 миллиона рублей планируем после согласования процедуры с контрольным органом в сфере закупок», — сообщил градоначальник.
В здании школы собираются заменить коммуникации, окна, двери, отремонтировать крышу, перекрытия и фасад.
Отметим, что «Домострой» также занимается ремонтом гимназии № 88 на улице 3-я Транспортная.
Согласно данным Rusprofile, ООО «Домострой» работает с 2007 года. Директором и учредителем является Михаил Лихачев.