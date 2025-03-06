Пугающий дефицит: омичка пожаловалась на учителя физкультуры, преподающего русский

Posted 6 марта, 11:41
Published 6 марта, 11:41
Modified 6 марта, 12:09
Updated 6 марта, 12:09
Омичка Ольга рассказала о ситуации на странице губернатора Виталия Хоценко в соцсети. По словам женщины, уже третий месяц в школе №72 учителя русского языка и литературы заменяет преподаватель физической культуры. Родители беспокоятся, смогут ли их дети должным образом понять предмет при такой подготовке.
«В школе 72 третий месяц уроки русского и литературы ведет учитель физкультуры. 7В. Как аттестовывать учеников? Репетиторы по математике есть. По русскому языку тоже нужно нанимать? Приведите хотя бы школы в порядок, прежде чем объявлять себя молодежной столицей», — написала омичка Ольга.
В ответ на жалобу городская администрация сообщила, что запросит информацию по этому вопросу в отделе общего образования.
Напомним, что сейчас в омских школах и детсадах не хватает почти 800 педагогов, такие данные Городу55 сообщили в департаменте образования мэрии.