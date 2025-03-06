Пугающий дефицит: омичка пожаловалась на учителя физкультуры, преподающего русский

Омичка Ольга рассказала о ситуации на странице губернатора Виталия Хоценко в соцсети. По словам женщины, уже третий месяц в школе №72 учителя русского языка и литературы заменяет преподаватель физической культуры. Родители беспокоятся, смогут ли их дети должным образом понять предмет при такой подготовке.