Президент ТПП РФ Сергей Катырин сообщил об инвестиционном потенциале Кыргызстана

Posted 6 марта, 16:24
Published 6 марта, 16:24
Modified 6 марта, 16:25
Updated 6 марта, 16:25
Сегодня кыргызско-российские отношения охватывают все ключевые сферы экономики. Совместные проекты ведутся в энергетике, промышленности, медицине, сельском хозяйстве, строительной отрасли и сфере добычи полезных ископаемых.
«В общей доле нашего внешнего товарооборота 33% составляет Россия. Плюс то, что мы по параллельному импорту поставляем, это примерно 4,5 млрд долларов, и объем ежегодно растет. По прошлому году этот показатель вырос примерно на 20% по сравнению с 2023 годом. В торговом отношении РФ — самый главный экономический партнер, потому что мы стопроцентно зависим от РФ в сфере поставки горюче-смазочных материалов, природного газа, лесоматериалов, металлоконструкций, оборудования, химической продукции. Экспорт наш, кроме золота, почти что 90% — это рынок РФ», — рассказал Темир Сариев, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики.
Развитию партнерских отношений способствует совместная работа на базе Евразийского экономического союза и ШОС, а торгово-промышленные палаты государств сотрудничают с даты их основания.
«Наше плотное сотрудничество длится уже с 1991 года. Это касалось бизнес-миссий, наших приграничных регионов, которые с Киргизией активно налаживают связи. Многие регионы России поддерживают в той или иной степени торгово-экономические отношения с Киргизией. Речь в первую очередь идет о выставочной деятельности, нашей экспертной работе. Мы всегда оказывали методическую помощь в подготовке кадров для кыргызской палаты», — отметил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ.
Стоит добавить, что в прошлом году Россия вложила более 500 миллионов долларов в ключевые отрасли экономики Кыргызстана.
«Почему бы не развернуть потенциал в сторону Киргизии и не посмотреть, что там можно сделать вместе. Потому что всегда легче, имея с собой партнера, разговаривать и с чиновничьим аппаратом, и с бюрократией, и с бизнесом. Сегодня мы реально создаем площадку, для того чтобы идти вместе не только на нашем общем пространстве, но и двигаться вперед», — подчеркнул Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ.
Представители бизнеса также высоко оценили потенциал развития туризма. За 2024 год только одно из красивейших мест Киргизии — озеро Иссык-Куль — посетило более полутора миллионов российских туристов.