Почти 200 омских классов закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

В Омске продолжает расти заболеваемость ОРВИ, в связи с чем детей отправляют на карантин. В депобре Городу55 сообщили, что по состоянию на 6 марта образовательный процесс приостановили в 189 классах 49 школ и в 75 группах 54 детских садов.