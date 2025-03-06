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Posted 6 марта, 10:11

Published 6 марта, 10:11

Modified 6 марта, 10:13

Updated 6 марта, 10:13

Рассказываем, сколько школьников и детсадовцев отправлены на карантин

Почти 200 омских классов закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

6 марта 2025, 10:11
Фото: 1MI. Рассказываем, сколько школьников и детсадовцев отправлены на карантин
Воспитанники детских садов тоже не прекращают болеть и сидят дома.

В Омске продолжает расти заболеваемость ОРВИ, в связи с чем детей отправляют на карантин. В депобре Городу55 сообщили, что по состоянию на 6 марта образовательный процесс приостановили в 189 классах 49 школ и в 75 группах 54 детских садов.

Для сравнения: еще 5 марта на изоляции находились ученики 149 классов 43 школ и воспитанники 75 групп 52 детских садов.

В Роспотребнадзоре напоминают о важности соблюдения мер профилактики ОРИ и гриппа: частое мытье рук, использование одноразовых салфеток при кашле и чихании, избегание контактов с больными, проветривание помещений, здоровый образ жизни и вакцинация против гриппа.

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#Ольга Скворцова#Общество#Омск#ОРВИ#Карантин#Грипп#Профилактика#Школы#Детские сады
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