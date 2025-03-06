Почти 200 омских классов закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

Posted 6 марта, 10:11
Published 6 марта, 10:11
Modified 6 марта, 10:13
Updated 6 марта, 10:13
В Омске продолжает расти заболеваемость ОРВИ, в связи с чем детей отправляют на карантин. В депобре Городу55 сообщили, что по состоянию на 6 марта образовательный процесс приостановили в 189 классах 49 школ и в 75 группах 54 детских садов.
Для сравнения: еще 5 марта на изоляции находились ученики 149 классов 43 школ и воспитанники 75 групп 52 детских садов.
В Роспотребнадзоре напоминают о важности соблюдения мер профилактики ОРИ и гриппа: частое мытье рук, использование одноразовых салфеток при кашле и чихании, избегание контактов с больными, проветривание помещений, здоровый образ жизни и вакцинация против гриппа.