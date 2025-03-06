Пасха в 2025 году: что можно и нельзя делать в главный христианский праздник

Истоки этого праздника уходят в глубокую древность, связаны с иудейской Пасхой (Песах). Однако в христианстве Пасха приобрела особый смысл — это день Воскресения Иисуса Христа, когда была побеждена смерть, и человечеству была дарована надежда на вечную жизнь. Для верующих этот праздник не просто дань традициям, а живое напоминание о жертве и любви Бога к людям.