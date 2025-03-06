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Posted 6 марта, 05:00

Published 6 марта, 05:00

Modified 6 марта, 05:00

Updated 6 марта, 05:00

Когда Пасха в 2025 году: традиции, истории и символы праздника

Пасха в 2025 году: что можно и нельзя делать в главный христианский праздник

6 марта 2025, 05:00
Фото: 1MI. Когда Пасха в 2025 году: традиции, истории и символы праздника
В материале Города55 — разбираемся, в чем суть праздника, рассказываем об истории Пасхи, традициях и запретах, а также делимся советами по подготовке пасхального стола.

В чем суть Пасхи

Пасха — это один из самых значимых праздников в христианском мире, который ежегодно объединяет миллионы людей в радости и вере. Этот светлый день символизирует победу жизни над смертью и дарует верующим надежду на спасение и вечную жизнь. Празднование Пасхи наполнено глубоким духовным смыслом, множеством традиций и теплом семейного общения.

Истоки этого праздника уходят в глубокую древность, связаны с иудейской Пасхой (Песах). Однако в христианстве Пасха приобрела особый смысл — это день Воскресения Иисуса Христа, когда была побеждена смерть, и человечеству была дарована надежда на вечную жизнь. Для верующих этот праздник не просто дань традициям, а живое напоминание о жертве и любви Бога к людям.

Когда отмечается Пасха в 2025 году

Пасху отмечает весь христианский мир
Пасху отмечает весь христианский мир. Фото: Изображение Midjourney

Светлое Христово Воскресение завершает Великий пост — время покаяния, воздержания и духовного очищения, которое длится 48 дней. В этом году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля. Этот период помогает верующим подготовиться к великому событию Воскресения.

Пасха не имеет фиксированной даты и отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия. Это правило было установлено на Первом Вселенском соборе в 325 году.

В 2025 году православная и католическая Пасха выпала на одну дату — 20 апреля. Последний раз такое было в 2017 году, тогда отмечали 16 апреля. Разница в датах связана с использованием различных календарей: православные церкви придерживаются юлианского календаря, а католики — григорианского. Иногда праздники совпадают, но чаще их разделяет одна или несколько недель.

Традиции празднования Пасхи

Крестный ход символизирует шествие всех верующих за Воскресшим Христом
Крестный ход символизирует шествие всех верующих за Воскресшим Христом. Фото: 1MI

Пасхальные традиции сложились веками и включают как церковные обряды, так и народные обычаи. Они помогают сохранить духовный смысл праздника и передать его из поколения в поколение.

  • Пасхальные богослужения

Празднование начинается с богослужения и Божественной литургии в ночь с субботы на воскресенье. Верующие собираются в храмах, зажигают свечи и участвуют в крестном ходе, символизирующем шествие к гробу Христа.

Кульминацией службы становится троекратный возглас священника: «Христос воскресе!», на что прихожане отвечают: «Воистину воскресе!». Этот обмен приветствиями продолжается всю Светлую Седмицу.

  • Освящение куличей и яиц
Пасху освещают и благословляют в храме
Пасху освещают и благословляют в храме. Фото: 1MI

После литургии принято освящать куличи, творожные пасхи и крашеные яйца — символы жизни и Воскресения. Яйцо, как зародыш жизни, символизирует воскресение Христа и победу над смертью.

  • Крашенки и писанки

Яйца принято красить в красный цвет — символ крови Христа. Существуют и другие варианты: многоцветные крашенки и писанки, украшенные сложными узорами. Яйцами обмениваются с родными и друзьями, символизируя дар жизни.

  • Крестный ход и христосование

Во время крестного хода верующие обходят храм с иконами и свечами, воспевая «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». После службы люди обнимаются и целуются трижды, выражая любовь и единство.

Что принято делать в Пасху

Верующие готовятся к Пасхе в течение 7 недель Великого поста
Верующие готовятся к Пасхе в течение 7 недель Великого поста. Фото: 1MI

Пасха — это время радости и общении. В этот день принято:

  • Ходить в храм. Даже те, кто редко посещает церковь, стремятся побывать на службе;
  • Устраивать семейные трапезы. Пасхальный стол — символ благополучия и изобилия;
  • Дарить друг другу крашеные яйца и куличи. Этот обычай символизирует щедрость и радость;
  • Посещать родных и близких. Пасха — время примирения и тепла;
  • Помогать нуждающимся. Милосердие и благотворительность особенно приветствуются.

Что запрещено делать в Пасху

Пасха — это день радости и света, поэтому существуют и определённые запреты:

  • Убирать и заниматься тяжелой работой. Считается грехом заниматься физическим трудом, особенно уборкой и рукоделием;
  • Ссориться и обижаться. В Пасху нужно прощать обиды и избегать конфликтов;
  • Поминать умерших до Радоницы. В Пасху нельзя ходить на кладбища — для этого есть специальные дни (в этом году поминальный день выпадет на 29 апреля);
  • Гадать и заниматься магией. Эти действия считаются греховными;
  • Злоупотреблять алкоголем. Радость должна быть искренней и духовной.

Как накрыть пасхальный стол

В позднем христианстве появилась традиция биться яйцами
В позднем христианстве появилась традиция биться яйцами. Фото: 1MI

Пасхальный стол должен быть богатым и символичным. Вот основные блюда:

  • Куличи и пасха

Кулич — сдобный хлеб с изюмом и глазурью, который напоминает о Воскресении Христовом.

Пасха — творожная масса с изюмом и орехами в форме пирамиды. На ее боковых сторонах изображается крест и буквы «ХВ».

  • Крашеные яйца

Яйца принято красить в красный цвет или расписывать узорами. Они символизируют возрождение и жизнь.

  • Мясные блюда

После Великого поста на стол ставят запеченное мясо, колбасы и холодец. Это символ завершения воздержания.

  • Рыбные блюда

Запеченная рыба и закуски из рыбы также приветствуются на пасхальном столе.

  • Сладости и выпечка

Пироги, медовые пряники, печенье и компоты поднимают настроение и символизируют радость праздника.

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#Риана Дязанцева#Общество#Омск#Россия#Новости#Пасха#Празднование#Традиции#Духовность
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