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Posted 6 марта, 03:32

Published 6 марта, 03:32

Modified 6 марта, 04:14

Updated 6 марта, 04:14

Омич напал на машину и оставил розу

От ярости до розы: омич извинился за разбитое стекло необычным способом

6 марта 2025, 03:32
Фото: 1MI. Омич напал на машину и оставил розу

Омич с битой разбил лобовое стекло, а затем оставил розу в знак извинения

Мужчина планировал купить букет, однако ему не понравилась загораживающая проезд машина.

Необычный инцидент произошел в Омске: местный житель напал на автомобиль с битой, а после этого оставил цветок на месте удара, словно пытаясь извиниться. Случай произошел на глазах у очевидцев и был зафиксирован на видео, сообщает «Mash Siberia».

Скриншоты видео
Скриншоты видео
Скриншоты видео. Фото: Mash Siberia

По словам свидетелей, мужчина изначально планировал приобрести букет. Однако ему не понравилась машина, которая переговорила дорогу. Омич начал нервно хватать коробки с цветами, а затем достал биту и ударил по лобовому стеклу «лишнего» автомобиля.

Спустя некоторое время мужчина оставил розу на месте удара и спокойно покинул место происшествия. В соцсетях уже успели окрестить его «омским рыцарем с битой» из-за столь странного и противоречивого поступка. Ранее Город55 рассказывал о жестоком нападении на студента в селе Усть-Заостровка Омского района.

Избиение подростка в омском селе Усть-Заостровка: прокуратура начала проверку
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#Риана Дязанцева#Происшествия#Омск#Социальные сети#Автомобиль
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