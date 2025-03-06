От ярости до розы: омич извинился за разбитое стекло необычным способом

Posted 6 марта, 03:32
Published 6 марта, 03:32
Modified 6 марта, 04:14
Updated 6 марта, 04:14
Необычный инцидент произошел в Омске: местный житель напал на автомобиль с битой, а после этого оставил цветок на месте удара, словно пытаясь извиниться. Случай произошел на глазах у очевидцев и был зафиксирован на видео, сообщает «Mash Siberia».
По словам свидетелей, мужчина изначально планировал приобрести букет. Однако ему не понравилась машина, которая переговорила дорогу. Омич начал нервно хватать коробки с цветами, а затем достал биту и ударил по лобовому стеклу «лишнего» автомобиля.
Спустя некоторое время мужчина оставил розу на месте удара и спокойно покинул место происшествия. В соцсетях уже успели окрестить его «омским рыцарем с битой» из-за столь странного и противоречивого поступка. Ранее Город55 рассказывал о жестоком нападении на студента в селе Усть-Заостровка Омского района.