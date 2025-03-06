От ярости до розы: омич извинился за разбитое стекло необычным способом

Необычный инцидент произошел в Омске: местный житель напал на автомобиль с битой, а после этого оставил цветок на месте удара, словно пытаясь извиниться. Случай произошел на глазах у очевидцев и был зафиксирован на видео, сообщает «Mash Siberia».