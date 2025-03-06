От игрушек до машин за 1,8 млн рублей: омичи потратили миллионы на маркетплейсах

Одежда, обувь, косметика, смартфоны, текстиль для дома и игрушки остаются самыми популярными товарами на Wildberries. В этих категориях оборот вырос более чем на 60% по сравнению с 2023 годом. Но особенно сильно увеличился спрос на новые товары. Например, продажи автозапчастей выросли на 116%, строительных материалов — на 100%, дисков и шин — на 110%. А вот мототовары и садовая техника стали продаваться в 2-3 раза больше.