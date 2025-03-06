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Posted 6 марта, 05:44

Published 6 марта, 05:44

Modified 6 марта, 05:46

Updated 6 марта, 05:46

Омск оказался в лидерах среди покупателей на маркетплейсах

От игрушек до машин за 1,8 млн рублей: омичи потратили миллионы на маркетплейсах

6 марта 2025, 05:44
Фото: 1MI. Омск оказался в лидерах среди покупателей на маркетплейсах

Омич купил на маркетплейсе машину за 1,8 млн рублей

В 2024 году омич на Wildberries совершил самую дорогую покупку — автомобиль Cherry Tiggo 4. Это не единственная крупная покупка: на платформе все чаще выбирают технику, шубы и стройматериалы.

В 2024 году самой дорогой покупкой на Wildberries в Омске стал автомобиль Chery Tiggo 4 Pro, который обошелся в более 1,8 млн рублей. Об этом сообщает «РБК Омск» со ссылкой на маркетплейс.

Одежда, обувь, косметика, смартфоны, текстиль для дома и игрушки остаются самыми популярными товарами на Wildberries. В этих категориях оборот вырос более чем на 60% по сравнению с 2023 годом. Но особенно сильно увеличился спрос на новые товары. Например, продажи автозапчастей выросли на 116%, строительных материалов — на 100%, дисков и шин — на 110%. А вот мототовары и садовая техника стали продаваться в 2-3 раза больше.

Омичи все чаще выбирают крупные и дорогие покупки, такие как бытовая техника и стройматериалы. В этом плане они не одиноки: в Ozon тоже заметили рост покупок крупных товаров. В 2024 году продажи бытовой техники в Омской области выросли почти в 3 раза.

Количество предпринимателей из Омска, которые начали работать с Ozon, выросло в 1,2 раза, а их продажи увеличились на 60%. В 2024 году Омск стал лидером среди городов-миллионников по росту покупок на маркетплейсах. Общий объем трат омичей на онлайн-шопинг увеличился на 55%, а средний чек составил 1,8 тысячи рублей.

В целом по России средний чек вырос до 2,1 тысячи рублей, а на Ozon он увеличился до 2,7 тысячи рублей. Ранее Городу55 стало известно, что омичи также активно приобретают книги на онлайн-платформах.

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#Риана Дязанцева#Омск#Автомобиль#Покупки#Wildberries#Маркетплейсы
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