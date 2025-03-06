«Опаздываю к любовнице, пропустите»: омичи погрязли в пробках в вечерний час пик

Posted 6 марта, 12:52
Published 6 марта, 12:52
Modified 6 марта, 13:19
Updated 6 марта, 13:19
В преддверии 8 марта на омских дорогах образовались 7-балльные пробки. По данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, самая сложная дорожная ситуация сложилась в центральной части города и на Левом берегу.
В заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Орджоникидзе, Герцена, Гагарина, Фрунзе и Масленникова, пробки также образовались на более далеких от центра участках: Шебалдина, Богдана Хмельницкого и 2-й Восточной.
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В «бордовый» в онлайн-картах окрасились и дороги Левобережья, сразу из-за двух аварий «встала» улица 22 Декабря, пробки затронули перекресток Конева-70 лет Октября, 3-ю Енисейскую и Дмитриева. По традиции сложности с движением наблюдаются на подъездах к мосту 60-летия ВЛКСМ.
Ранее Город55 рассказывал, что омская мэрия хочет ограничить движение грузовиков по городу с 7 утра до 9 вечера.