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Posted 6 марта, 12:52

Published 6 марта, 12:52

Modified 6 марта, 13:19

Updated 6 марта, 13:19

Омск накрыли 7-балльные пробки

«Опаздываю к любовнице, пропустите»: омичи погрязли в пробках в вечерний час пик

6 марта 2025, 12:52
Фото: Изображение Midjourney. Омск накрыли 7-балльные пробки
Вечером четверга омские дороги сковали заторы, наиболее проблемными оказались центр города и Левобережье.

В преддверии 8 марта на омских дорогах образовались 7-балльные пробки. По данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, самая сложная дорожная ситуация сложилась в центральной части города и на Левом берегу.

В заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Орджоникидзе, Герцена, Гагарина, Фрунзе и Масленникова, пробки также образовались на более далеких от центра участках: Шебалдина, Богдана Хмельницкого и 2-й Восточной.

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«Опаздываю к любовнице, пропустите», — пишут омичи.

В «бордовый» в онлайн-картах окрасились и дороги Левобережья, сразу из-за двух аварий «встала» улица 22 Декабря, пробки затронули перекресток Конева-70 лет Октября, 3-ю Енисейскую и Дмитриева. По традиции сложности с движением наблюдаются на подъездах к мосту 60-летия ВЛКСМ.

Пробки в Омске
Пробки в Омске. Фото: Яндекс Карты

Ранее Город55 рассказывал, что омская мэрия хочет ограничить движение грузовиков по городу с 7 утра до 9 вечера.

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#Анастасия Баянова#Транспорт#Дороги#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Заторы
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