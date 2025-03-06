«Опаздываю к любовнице, пропустите»: омичи погрязли в пробках в вечерний час пик

В «бордовый» в онлайн-картах окрасились и дороги Левобережья, сразу из-за двух аварий «встала» улица 22 Декабря, пробки затронули перекресток Конева-70 лет Октября, 3-ю Енисейскую и Дмитриева. По традиции сложности с движением наблюдаются на подъездах к мосту 60-летия ВЛКСМ.