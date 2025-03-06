Омский Хатико: потерявшийся пес терпеливо ждет хозяина на остановке

На Левом берегу Омска жители поселка Солнечный заметили собаку, которая, похоже, потерялась и ждет своего хозяина. Породистый хаски каждый день встречает автобус на остановке «Дорстрой». По его аккуратному виду и неагрессивному поведению понятно, что он был домашним питомцем. Об этом сообщают «Вести Омск».