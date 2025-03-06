Омский Хатико: потерявшийся пес терпеливо ждет хозяина на остановке

Posted 6 марта, 06:10
Published 6 марта, 06:10
Modified 6 марта, 06:17
Updated 6 марта, 06:17
На Левом берегу Омска жители поселка Солнечный заметили собаку, которая, похоже, потерялась и ждет своего хозяина. Породистый хаски каждый день встречает автобус на остановке «Дорстрой». По его аккуратному виду и неагрессивному поведению понятно, что он был домашним питомцем. Об этом сообщают «Вести Омск».
«Местные жители выражают надежду, что питомца не выгнали на улицу, а он просто заблудился и в скором времени воссоединится со своим хозяином», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в деревне Ракитинка нашли десятки раненных домашних животных — неизвестный отстреливает котов и собак.