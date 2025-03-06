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Posted 6 марта, 06:10

Published 6 марта, 06:10

Modified 6 марта, 06:17

Updated 6 марта, 06:17

В Омской области потерялся хаски

Омский Хатико: потерявшийся пес терпеливо ждет хозяина на остановке

6 марта 2025, 06:10
Фото: 1MI. В Омской области потерялся хаски

Хаски из Омска потерялся и с нетерпением ждет своего хозяина на остановке

Породистую собаку заметили на Левобережье Омска в поселке Солнечном.

На Левом берегу Омска жители поселка Солнечный заметили собаку, которая, похоже, потерялась и ждет своего хозяина. Породистый хаски каждый день встречает автобус на остановке «Дорстрой». По его аккуратному виду и неагрессивному поведению понятно, что он был домашним питомцем. Об этом сообщают «Вести Омск».

Пес ждет хозяина на остановке
Пес ждет хозяина на остановке. Фото: Вести Омск
«Местные жители выражают надежду, что питомца не выгнали на улицу, а он просто заблудился и в скором времени воссоединится со своим хозяином», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в деревне Ракитинка нашли десятки раненных домашних животных — неизвестный отстреливает котов и собак.

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#Риана Дязанцева#Омск#Новости#Хаски#Собака#Потерялся
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