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Posted 6 марта, 12:14

Published 6 марта, 12:14

Modified 6 марта, 13:22

Updated 6 марта, 13:22

Омичи хотят видеть в городе больше туристов

Омск стал одним из самых дружелюбных городов России

6 марта 2025, 12:14
Фото: 1MI. Омичи хотят видеть в городе больше туристов
Аналитики Superjob выяснили, что 65% омичей хотели бы видеть в своем городе больше туристов.

Омск стал одним из городов-миллионников, где были бы рады увеличению турпотока. К такому выводу пришли аналитики Superjob, поговорив с тысячами респондентов из разных точек России. Первое место по дружелюбности занял Волгоград, там рады путешественникам 68% опрошенных. Далее последовал Омск, за увеличение количества туристов проголосовали 65% местных жителей.

Немного от Омска отстает Уфа, там гостям рады 64% респондентов, по 62% жителей дали такой же ответ в Самаре и Казани. Самыми негостеприимными же оказались Москва, Краснодар и Новосибирск, там туристам бы обрадовались лишь 39, 41 и 47% опрошенных.

Ранее Город55 рассказывал о десяти красивейших природных достопримечательностях Омской области, в список вошли: Природный парк «Батаково», Чудская гора, берег Черского, озеро Эбейты и другие места.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Омск#Омская область#Внутренний туризм#Россия#Новости#Омские туристы#Туристический маршрут
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