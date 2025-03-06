Омск стал одним из самых дружелюбных городов России

Posted 6 марта, 12:14
Published 6 марта, 12:14
Modified 6 марта, 13:22
Updated 6 марта, 13:22
Омск стал одним из городов-миллионников, где были бы рады увеличению турпотока. К такому выводу пришли аналитики Superjob, поговорив с тысячами респондентов из разных точек России. Первое место по дружелюбности занял Волгоград, там рады путешественникам 68% опрошенных. Далее последовал Омск, за увеличение количества туристов проголосовали 65% местных жителей.
Немного от Омска отстает Уфа, там гостям рады 64% респондентов, по 62% жителей дали такой же ответ в Самаре и Казани. Самыми негостеприимными же оказались Москва, Краснодар и Новосибирск, там туристам бы обрадовались лишь 39, 41 и 47% опрошенных.
Ранее Город55 рассказывал о десяти красивейших природных достопримечательностях Омской области, в список вошли: Природный парк «Батаково», Чудская гора, берег Черского, озеро Эбейты и другие места.