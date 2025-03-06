Омск стал одним из самых дружелюбных городов России

Немного от Омска отстает Уфа, там гостям рады 64% респондентов, по 62% жителей дали такой же ответ в Самаре и Казани. Самыми негостеприимными же оказались Москва, Краснодар и Новосибирск, там туристам бы обрадовались лишь 39, 41 и 47% опрошенных.