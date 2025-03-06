Омичам рассказали о вакансиях с самой высокой зарплатой в регионе

Аналитики hh.ru изучили рынок вакансий в Омской области и назвали наиболее высокооплачиваемые из них. Выяснилось, что самые большие зарплаты в этом году омичам предлагают компании из отрасли «Добыча сырья». В среднем, они готовы платить работникам 181,6 тысяч рублей.