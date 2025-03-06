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Posted 6 марта, 13:04

Published 6 марта, 13:04

Modified 6 марта, 13:43

Updated 6 марта, 13:43

Названы самые высокооплачиваемые вакансии региона

Омичам рассказали о вакансиях с самой высокой зарплатой в регионе

6 марта 2025, 13:04
Фото: Изображение Midjourney. Названы самые высокооплачиваемые вакансии региона
Аналитики hh.ru выяснили, что наиболее высокие зарплаты в этом году жителям Омской области предлагают компании из отрасли «Добыча сырья».

Аналитики hh.ru изучили рынок вакансий в Омской области и назвали наиболее высокооплачиваемые из них. Выяснилось, что самые большие зарплаты в этом году омичам предлагают компании из отрасли «Добыча сырья». В среднем, они готовы платить работникам 181,6 тысяч рублей.

На втором месте оказалась строительная отрасль, где средняя зарплата составила 153,5 тысяч рублей. Далее — «Тяжелое машиностроение», где предлагают в среднем 143,9 тысяч рублей, «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (127,8 тыс. рублей), «Металлургия, металлообработка» (122,1 тыс. рублей), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (100,6 тыс. рублей), «Нефть и газ» (92 тыс. рублей) и «Автомобильный бизнес» (91,9 тыс. рублей).

Так выглядит топ высокооплачиваемых вакансий в Омской области в марте:

  • Машинист подземных самоходных машин, вахта, 690 000 рублей за месяц;
  • Врач стоматолог хирург-имплантолог, от 600 000 рублей за месяц;
  • Директор производства, релокация в Новосибирск, от 400 000 рублей за месяц;
  • Трейдер, от 350 000 рублей за месяц;
  • Сетевой инженер, релокация в Южно-Сахалинск, от 350 000 рублей за месяц;
  • Ведущий программист 1С, от 350 000 рублей за месяц;
  • Заведующий складом продуктов питания, вахта, от 350 000 рублей за месяц;
  • Капитан судна, вахта, 350 000 рублей за месяц;
  • Руководитель проекта (начальник участка), вахта, 350 000 рублей за месяц;
  • Коммерческий директор, от 300 000 рублей за месяц.

Напомним, что ранее Город55 рассказывал, какие зарплаты предлагают омичам на оборонных заводах.

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