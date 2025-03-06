Омичам рассказали о вакансиях с самой высокой зарплатой в регионе

Posted 6 марта, 13:04
Published 6 марта, 13:04
Modified 6 марта, 13:43
Updated 6 марта, 13:43
Аналитики hh.ru изучили рынок вакансий в Омской области и назвали наиболее высокооплачиваемые из них. Выяснилось, что самые большие зарплаты в этом году омичам предлагают компании из отрасли «Добыча сырья». В среднем, они готовы платить работникам 181,6 тысяч рублей.
На втором месте оказалась строительная отрасль, где средняя зарплата составила 153,5 тысяч рублей. Далее — «Тяжелое машиностроение», где предлагают в среднем 143,9 тысяч рублей, «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (127,8 тыс. рублей), «Металлургия, металлообработка» (122,1 тыс. рублей), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (100,6 тыс. рублей), «Нефть и газ» (92 тыс. рублей) и «Автомобильный бизнес» (91,9 тыс. рублей).
Так выглядит топ высокооплачиваемых вакансий в Омской области в марте:
Напомним, что ранее Город55 рассказывал, какие зарплаты предлагают омичам на оборонных заводах.